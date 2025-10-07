Barbu: Ne dorim o Politică Agricolă Comună clară, echitabilă și cu un buget cel puțin la nivelul actualei perioade de programare

România nu va accepta propunerea Comisiei Europene privind viitoarea PAC, dacă aceasta nu răspunde nevoilor reale ale producătorilor și fermierilor noștri, a anunțat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

‘Continuăm dialogul cu formele asociative cu privire la viitorul agriculturii. Înainte de întâlnirea cu comisarul european pentru Agricultură, am discutat astăzi, la sediul MADR, cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare despre poziționarea României cu privire la Politica Agricolă Comună post 2028. Ne dorim o Politică Agricolă Comună clară, echitabilă și cu un buget cel puțin la nivelul actualei perioade de programare, iar mesajele transmise de fermierii români sunt clare: menținerea caracterului separat al PAC față de Politicile de Coeziune; menținerea unui nivel de cofinanțare al intervențiilor la valoarea actuală; menținerea bugetului alocat României cel puțin la nivelul actual de 21,47 miliarde euro; respingerea plafonării și degresivității plăților directe, care ar afecta competitivitatea exploatațiilor medii și mari; continuarea investițiilor în irigații și procesare, pentru creșterea rezilienței fermelor și valorificarea superioară a producției agricole și buget separat pentru Programul UE pentru școli și pentru sectorul viti-vinicol.’, a scris Barbu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, România nu va accepta propunerea Comisiei Europene privind viitoarea PAC, dacă aceasta nu răspunde nevoilor reale ale producătorilor și fermierilor din țara noastră.

‘Așa cum am făcut de fiecare dată, voi transmite mesajul fermierilor români comisarului european, iar România nu va accepta propunerea Comisiei Europene privind viitoarea PAC, dacă aceasta nu răspunde nevoilor reale ale producătorilor și fermierilor noștri’, a precizat ministrul.

Conform unui comunicat remis AGERPRES, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a organizat marți o rundă de consultări cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), în vederea consolidării poziției României privind reforma Politicii Agricole Comune (PAC) post-2028.

Discuțiile s-au desfășurat în contextul solicitării României de a revizui propunerea Comisiei Europene referitoare la noul cadru PAC, susțin reprezentanții ministerului.

Florin Barbu a subliniat, în cadrul întâlnirii, că România va continua să apere un model de Politică Agricolă Comună distinctă, gestionată direct de miniștrii agriculturii, și nu integrată în Planurile de Parteneriat Naționale și Regionale.

‘Integrarea PAC în alte politici ar însemna pierderea vizibilității și a controlului asupra fondurilor destinate fermierilor. Dorim o PAC clară, echitabilă și cu un buget cel puțin la nivelul actualei perioade de programare’, a declarat Florin Barbu, citat în comunicat.

Potrivit sursei menționate, principalele teme analizate în cadrul consultărilor au vizat: menținerea caracterului separat al PAC față de Politicile de Coeziune; nivelul de cofinanțare al intervențiilor și impactul creșterii contribuției naționale la 30%; bugetul alocat României, care trebuie să rămână cel puțin la nivelul actual de 21,47 miliarde euro; respingerea plafonării și degresivității plăților directe, care ar afecta competitivitatea exploatațiilor medii și mari; continuarea investițiilor în irigații și procesare, pentru creșterea rezilienței fermelor și valorificarea superioară a producției agricole și necesitatea unui buget separat pentru Programul UE pentru școli și pentru sectorul viti-vinicol.

Totodată, Florin Barbu a reiterat disponibilitatea MADR de a lucra împreună cu organizațiile fermierilor pentru formularea unei poziții unitare și solide la nivel european. ‘România trebuie să meargă cu o voce unică la Bruxelles. Consultările cu organizațiile profesionale sunt esențiale pentru a ne asigura că viitoarea PAC răspunde nevoilor reale ale fermierilor români.’, a adăugat ministrul.

Rezultatele discuțiilor vor fi integrate în documentul de poziție al României, care va fi transmis Comisiei Europene și prezentat în cadrul următoarelor reuniuni ale Consiliului Agrifish, se mai precizează în document.