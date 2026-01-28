BCE trebuie să se pregătească pentru noi șocuri, inclusiv agresiunea Rusiei

Politica Băncii Centrale Europene (BCE) este potrivită momentului iar economia s-a adaptat bine la volatilitatate, dar instituția trebuie să se pregătească pentru noi șocuri, posibil de pe urma unei agresiuni armate a Rusiei, a declarat pentru Reuters Gediminas Simkus, membru al Consiliului guvernatorilor BCE.

BCE a înregistrat un succes remarcabil anul trecut, devenind singura bancă centrală importantă care a atins ținta de inflație, chiar dacă taxele vamale americane, războiul de la granița estică a UE, vânzarea de mărfuri chinezești la preț de dumping și creșterea prețurilor alimentelor au menținut incertitudinile excepțional de ridicate. Simkus a argumentat că turbulențele politice, care au început odată cu pandemia, în 2020, și includ de asemenea invadarea Ucrainei de către Rusia, vor persista probabil și ar putea afecta inflația în zona euro, potențialul de creștere și dobânzile.

‘Vorbim destul de puțin despre SUA, dar politicile lor ne afectează, în special pe frontul comercial. Avem vecini în est și riscul de acolo este al unui caracter diferit: este o amenințare a unei agresiuni militare’, a declarat, într-un interviu acordat Reuters, Gediminas Simkus, care este și guvernatorul Băncii Centrale a Lituaniei.

Statele baltice (Lituania, Estonia și Letonia), odată parte a Uniunii Sovietice, și-au exprimat de mult timp temerile privind o posibilă agresiune a Rusiei, citând atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și incursiunile dronelor și ale avioanelor de luptă.

BCE ar trebui să se asigure că distribuția de numerar și sistemele de plăți sunt reziliente la acest tip de riscuri, iar politica monetară este suficient de flexibilă, a explicat Simkus. Acesta a adăugat: ‘Este evident că dacă te confrunți cu un risc militar sporit, numerarul este ceva pentru care s-ar putea lupta oamenii, și trebuie să fii extrem de eficient’.

Tot în contextul riscurilor, a spus oficialul lituanian, BCE ar trebui să se asigure că băncile sunt pregătite pentru schimbările climatice.

În viitorul apropiat, treaba BCE e simplă, a argumentat Simkus, iar politica monetară nu se va modifica la următoarea reuniune din 4 februarie, micile fluctuații ale inflației în jur de 2% fiind normale. Dar există puțină incertitudine dincolo de acest interval, a avertizat el.

‘Cred pe deplin că există șanse egale ca următoarea noastră decizie, oricând va veni, este fie o creștere ori o reducere a dobânzilor’, a declarat Simkus, respingând astfel afirmațiile Isabelei Schnabel, membră a Board-ului BCE, care se așteaptă la o eventuală majorare a dobânzilor.

Piețele financiare nu preconizează la o modificare a dobânzilor anul acesta.

Volatilitatea ar putea pune presiune pe BCE să acționeze rapid, dar realitatea este că însăși economia este mai puțin reactivă la șocuri iar previziunile deseori subestimează amenințările. ‘Cheia este să nu reacționezi disproporționat la fiecare modificare a datelor. Trebuie să urmărim tendințele și forțele majore care modelează economia’, a afirmat Simkus.

Aceasta este în special adevărat într-o eră a fricțiunilor comerciale, taxele vamale având un impact mai redus, indirect, asupra inflației, afectând întâi creșterea și transformând mai lent economia. ‘Voi analiza cu atenție activitatea economică, astfel încât să evaluez dacă va fi nevoie de o schimbare de direcție. Aceste șocuri afectează creșterea mai rapid, în timp ce efectul asupra inflației necesită timp’, a declarat oficialul BCE.