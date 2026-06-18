BMW reduce previziunile de profit din cauza dificultăților de pe piața chineză

Producătorul auto Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a înrăutățit previziunile privind profitul în acest an, pe fondul dificultăților din China și a războiului din Iran, transmite DPA.

Grupul german, care deține mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce, nu a dat publicității cifre, dar a precizat într-un comunicat că se așteaptă acum ”la un declin semnificativ” al profitului înainte de taxe, după ce anterior previziona o scădere moderată.

În China, cea mai mare piață auto din lume, vânzările de autoturisme au scăzut în ritm anual cu 23,4% în mai, la 1,44 milioane unități, a șaptea lună de declin consecutiv, conform datelor CAAM (Asociația Producătorilor Auto din China). Vânzările de mașini echipate cu motoare pe combustie, inclusiv pe benzină și motorină, s-au redus în ritm anual cu aproape 42%, în timp ce a crescut ponderea EV.

”Impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra afacerii noastre globale se extinde dincolo de ipotezele noastre inițiale. prețurile ridicate la energie afectează structura costurilor companiei, iar instabilitatea provocată de război are un impact negativ asupra încrederii consumatorilor din întreaga lume”, se arată în comunicatul BMW.

Conducerea companiei se așteaptă acum la o scădere a livrărilor de mașini, după ce anterior previziona un nivel similar cu cel din 2025.

În acest context, șefii BMW vor să accelereze reducerea costurilor prin ”noi măsuri structurale și de eficientizare”. Acestea ar urma să aibă efecte pozitive pe termen mediu, dar vor afecta câștigurile în semestrul doi din 2026.

Pe piața chineză, dificultățile se mențin, pe fondul reducerii subvențiilor, a majorării prețurilor combustibililor și a războiului prețurilor, fabricile fiind afectate de un declin al încrederii consumatorilor și reducerea generală a cererii.

Luna trecută, BMW a raportat un declin de 23% al profitului în primul trimestru, pe fondul cererii mai reduse din China și al efectelor taxelor vamale americane. În plus, vânzările de mașini au înregistrat un declin de 3,5%, la 565.780 unități.

Comparația față de primul trimestru din 2025 este distorsionată deoarece taxele vamale impuse de președintele Donald Trump nu au avut efect în același trimestru al anului trecut. BMW se așteaptă ca efectele să fie resimțite în rezultatele raportate în acest an financiar, deși la un nivel mai redus față de 2025.