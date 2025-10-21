BNR: Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra prețurilor de consum

Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra prețurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienței cererii pe anumite segmente și al nivelului crescut al așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, potrivit Minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, din 8 octombrie.

‘În discuțiile privind evoluția recentă a inflației, membrii Consiliului au evidențiat creșterile substanțiale înregistrate de rata anuală a inflației în primele două luni ale trimestrului III 2025, în urma cărora aceasta a urcat în august la 9,85%, peste nivelul prognozat, de la 5,66% în iunie, în contextul expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor corespunzător pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în iulie. S-a observat că efectele directe tranzitorii ale celor două șocuri inflaționiste succesive pe partea ofertei au afectat prioritar dinamica agregată a componentelor exogene ale IPC, în principal prin creșterea deosebit de amplă a prețului energiei electrice’, se arată în minuta BNR.

Banca centrală precizează că rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a accelerat ascensiunea mai mult decât s-a anticipat, ajungând la 7,9% în august, de la 5,7% în iunie, în condițiile creșterilor semnificative de dinamică consemnate în acest interval de toate cele trei subcomponente ale inflației de bază, sensibil mai pronunțate în cazul alimentelor procesate și în cel al serviciilor.

‘În urma evaluărilor, s-a concluzionat că majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra prețurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienței cererii pe anumite segmente și al nivelului crescut al așteptărilor inflaționiste pe termen scurt. Pe lângă impactul major și peste așteptări al măririi impozitelor indirecte în luna august, evoluția componentei de bază a inflației reflectă și influențe venite în continuare din creșterea cotațiilor unor mărfuri agroalimentare și din dinamica încă ridicată a costurilor salariale, cărora li s-au alăturat în acest interval cele decurgând din efecte indirecte ale scumpirii energiei electrice și combustibililor, au convenit membrii Consiliului’, se arată în document.

În acest context, BNR precizează că s-au făcut referiri la noile creșteri înregistrate în iulie și august de dinamica anuală a prețurilor de producție din industrie pentru bunurile de consum, pe fondul costurilor mărite, dar mai cu seamă la saltul amplu consemnat în același interval de așteptările inflaționiste pe termen scurt ale firmelor și consumatorilor. S-a sesizat, însă, că expectațiile inflaționiste pe termen mai lung ale analiștilor bancari au cunoscut o ajustare descendentă evidentă în luna septembrie, după ce s-au menținut mai bine de patru trimestre în proximitatea limitei de sus a intervalului țintei, iar dinamica venitului disponibil real al populației a scăzut pronunțat în iunie-iulie, în principal sub influența creșterii ratei inflației, rămânând totuși pozitivă.

În ceea ce privește poziția ciclică a economiei, membrii Consiliului au arătat că activitatea economică și-a accelerat semnificativ creșterea în trimestrul II 2025, la 1,2%, după încetinirea acesteia la 0,1% în precedentele trei luni, evoluție ce face probabilă o adâncire mai modestă a deficitului de cerere agregată pe ansamblul intervalului comparativ cu cea anticipată.

S-a observat, totodată, că avansul în termeni anuali al PIB și-a stopat descreșterea în trimestrul II 2025, menținându-se la 0,3%, cu toate că cererea internă și-a accentuat pierderea de ritm, în condițiile în care dinamica anuală a formării brute de capital fix a reintrat ușor în teritoriul negativ, după saltul amplu consemnat în trimestrul anterior, iar cea a consumului gospodăriilor populației a înregistrat o nouă scădere, însă doar marginală.

În ceea ce privește evoluțiile viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației va ajunge pe un platou la finele trimestrului III și va descrește foarte lent în ultimele trei luni ale anului curent, pe o traiectorie mai ridicată decât cea evidențiată în prognoza pe termen mediu din august, ce atingea un vârf de 9,2% în septembrie și se situa la 8,8% în decembrie 2025.

Potrivit comunicatului, s-a observat că înrăutățirea perspectivei apropiate a inflației în raport cu prognoza din august este atribuibilă aproape integral factorilor/șocurilor pe partea ofertei, cu precădere efectelor directe tranzitorii exercitate de expirarea la 1 iulie a schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor, care au propulsat considerabil în sus și peste așteptări atât dinamica agregată a componentelor exogene ale IPC, cât și dinamica inflației de bază.