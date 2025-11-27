Bogdan Bălașa, general manager Hils: Dezvoltatorii imobiliari trebuie să se adapteze continuu

„Dezvoltarea urbană este importantă, însă dezvoltatorii imobiliari trebuie să se adapteze continuu. În primul rând la exigențele pieței, dar și la lipsa predictibilității în raport cu autoritățile”, spune Bogdan Bălașa, manager general Hils Development. Acesta a declarat, în cadrul conferinței ”Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare” oganizată de Homezz și Antena 3 CNN că „eforturile pe care le poate face un dezvoltator sunt diminuate dacă nu are suport”.

„Dezvoltatorii trebuie să se adapteze continuu la ce caută clienții, la toate exigențele pieței. Credem în proiectele rezidențiale cu funcțiuni mixte, de aceea am lansat un proiect nou – Hils Nord, care e un ansamblu mix used tocmai pentru că pe un teren de 10 hectare ne putem permite să adăugăm funcțiuni comerciale care să deservească comunitatea care se va forma acolo. E foarte important să ai un concept integrat, care să încurajeze un standard de locuire ridicat, pentru că exigențele sunt din ce în ce mai mari, și e normal să fie așa. E foarte important ca într-un proiect rezidențial – noi facem asta în toate proiectele noastre, avem un spațiu generos dedicat parcurilor, e important ca oamenii, când revin acasă să se poată deconecta de ritmul nebun din oraș și să se bucure de o ambianță plăcută. E de asemenea important să adăugăm funcțiuni comerciale și parte de sustenabilitate e și ea din ce în ce mai importantă. Ansamblul pe care-l dezvoltăm e un ansamblu care respectă standardul NZ. E foarte importantă eficiența energetică, e important să gândești proiecte rezidențiale, să construiești astfel încât consumul de energie să fie cât mai mic și pierderile cât mai aproape de zero.

Infrastructura… locația este principalul criteriu pentru alegerea unei locuințe. Noi dezvoltăm drumuri, infrastructură, atât în interiorul ansamblului cât și în exterior. Suntem interesați să achiziționăm terenuri care să fie bine conectate la infrastructura publică.

Predictibilitatea e un lucru foarte important. În ciuda numeroaselor schimbări din ultimii ani, anul ăsta cota de TVA, o decizie rapidă care a condus la o schimbare de paradigmă în ce privește modul în care ne-am raportat la prețuri. Dezvoltarea urbană integrată ajută dezvoltatorii, cunoști de când achiziționezi un teren ce poți construi acolo. De asemenea, cred că și acest parteneriat public-privat e important. Un dezvoltator, eforturile pe care le poate face sunt diminuate dacă nu are suport. Cred că e important să fim de aceeași parte a mesei, să spunem care sunt problemele și să vedem care sunt soluțiile în folosul comunității”, a declarat Bogdan Bălașa în cadrul conferinței.