Bogdan Ivan: Bistrița reușește să dea campioni în sport și campioni în economia națională

Bistrița-Năsăud începe să își construiască o identitate tot mai puternică în jurul investițiilor tehnologice și a inovației, alături de tradiția industrială solidă pe care o are deja. La conferința România Inteligentă „Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport”, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a detaliat modul în care județul poate deveni un hub regional pentru digitalizare, cercetare și tehnologii avansate. Oficialul a insistat asupra proiectului de cloud guvernamental și a extinderilor universitare care vor atrage resurse umane de calitate, comparând inițiativa cu ceea ce a însemnat apariția Silicon Valley în Statele Unite.

„Sunt foarte încântat că avem poate cel mai «de suflet» proiect al meu pentru județul nostru, Cloudul guvernamental, în care toate datele din regiunea de nord-vest a României, inclusiv din județul Cluj, vor ajunge aici, vor fi procesate. Se va crea un ecosistem în care inovația și cei mai buni oameni care pot să aducă inovație vor fi la Bistrița, odată cu venirea Universității Tehnice și deschiderea unei extensii aici”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a vorbit pe larg despre asemănări între Cluj și Bistrița în ceea ce privește atenția acordată dezvoltării tehnologice. El a explicat că succesul Clujului din ultimii 20 de ani a fost bazat pe o strategie inteligentă de atragere a universităților și a investițiilor străine. În opinia sa, Bistrița are șansa de a construi o nouă etapă, prin atragerea startup-urilor și a resursei umane specializate.

„Clujul a reușit, printr-o strategie foarte deșteaptă, acum 20 de ani, de a deschide foarte mult universitățile, de a deschide foarte mult ușa orașului spre investiții străine, a reușit să facă astăzi ca Clujul să fie poate cel mai puternic centru IT din România, cu cea mai mare valoare adăugată. Au fost și acele facilități pentru IT-iști luate în perioada anilor 2000, care au deschis și mai mult calea înspre a investi în acest domeniu. Dar acum suntem într-o nouă paradigmă. Cei mai importanți actori în IT sunt oamenii. Și oamenii care vin atunci când au un nucleu în jurul căruia să graviteze și să găsească alți oameni, la fel de pasionați ca și ei. Și atunci când eram ministru al Cercetării și Digitalizării, împreună cu președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, împreună cu primarul Clujului, am reușit să aplicăm pentru finanțare și am fost singurii din Europa Centrală care au putut să aibă o finanțare pentru acest proiect peste 23 de milioane de euro. Someș Valley, Valea Inovației, în care, pornind de la Bistrița, continuând cu Clujul, reușim să integrăm și companii și start-upuri într-o formă oarecum similară cu cea din Silicon Valley din SUA. Pentru că, până la urma urmei, nici acolo nu era ceva preconceput. Au pornit de la zero, dar oamenii cu idei, oamenii creativi, care au avut motiv să se adune în același loc, au reușit să aducă cele mai inovatoare companii din lume. Și astfel au reușit să creeze o nouă lume. Iar aici sunt convins, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Tehnologie din Târgu Mureș, Babeș, toate au extensii la Bistrița, toate au sute de studenți anual și așa reușim să fim relevanți în câteva nișe foarte importante: AI, poate chiar cercetare în Quantum Computing, Data Center. Suntem pe o direcție foarte bună din punctul meu de vedere”, a declarat Bogdan Ivan.

Oficialul a subliniat că în ultimii ani județul a atras investiții semnificative, atât publice, cât și private, care întăresc poziția Bistriței în regiune. „Știm foarte bine că în ultimii 12 ani, în Bistrița-Năsăud, ca investiții directe, au intrat peste 2,2 miliarde de euro doar în investiții publice, fără a pune în calcul toți banii investiți de companiile private, care sunt foarte dezvoltate în zona industrială, de la cel mai mare producător român de cablaje auto, până la cel mai mare producător din toată Europa Centrală și de Est, de mase plastice, țevi și așa mai departe, până la cel mai mare producător de baterii din Europa Centrală și de Est. Bistrița a reușit să creeze baza a ceea ce înseamnă infrastructura unui potențial uman extraordinar. De la sportivii noștri minunați, de la artiștii noștri minunați, la oamenii de afaceri foarte, foarte bine pregătiți, Bistrița reușește să dea campioni în economia națională, campioni în sport, campioni în general. Și toate acestea converg înspre viitor. Știm de unde venim și unde ne îndreptăm”, a spus Bogdan Ivan.

În paralel cu investițiile în tehnologie, ministrul a pus accent și pe avantajele calității vieții în Bistrița-Năsăud, un argument pentru atragerea specialiștilor și pentru companii. Astfel, a arătat Bogdan Ivan, costurile mai mici, infrastructura educațională și medicală modernizată, precum și sentimentul de comunitate, fac ca județul să fie o alternativă competitivă la centrele urbane aglomerate.