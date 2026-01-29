Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „România are resurse și trebuie să le exploateze!”

„Ideologia GreenDeeal a arătat că nu produce efecte sustenabile. Dacă Portugalia și Spania avem panouri fotovoltaice cu randament foarte bun, dacă în Scandinavia avem eoliene performante nu înseamnă că peste în Europa e la fel”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul conferinței “Energie și sustenabilitate. Consolidare și durabilitate 2026”, organizată de Antena 3 CNN. „România are resurse naturale și trebuie să le folosească!”, a mai declarat ministrul Energiei.

„Poziția mea la nivelul Bruxelles-ului de foarte multe ori nu a fost cea mai comodă pentru partenerii noștri. Eu unul țin foarte mult cont de date când vorbim de eficiența energetică și economică a unor măsuri. Cred că ideologia GreenDeal doar de dragul de a avea GreenDeal a arătat în ani că nu produce efecte sustenabile pentru toate statele. Dacă Portugalia și Spania avem panouri fotovoltaice cu randament foarte bun, dacă în Scandinavia avem eoliene performante nu înseamnă că peste în Europa e la fel. Specificul României astăzi, cu toate zăcămintele de resurse naturale pe care le are ne poziționează ca cel mai important producător de gaze naturale din UE. Iar faptul că România produce gaze naturale și sprijină și Moldova și Ucraina și statele vecine și în primul rând siguranța energetică a României, e un mare atu ce trebuie exploatat. În momentul de față se discută și se negociază, am… aproape am forțat împreună cu premierul și președintele României decizia de a amâna implementarea ETS2, care venea cu taxe suplimentare asupra gazelor naturale care se consumau pe teritoriulul României, asupra combustiilor fosili, și am evitat o creștere a prețului la benzină și motorină cu 1,1 RON pe litru și o creștere a prețului gazelor naturale de 25%. Am făcut front comun cu alte 13 state pentru a bloca această implementare. Din punct de vedere practic cred în principiile, valorile noastre, ca stat membru UE, în tot ce am făcut împreună din punct de vedere al investițiilor, dar suntem într-o nouă dimensiune economică mondială, în care China a crescut de 20 de ori emisiile de CO2, statele membre UE au scăzut de 10 ori emisiile. Nu poți pune un zid ca emisiile din China să se oprească la graniță și să nu vină peste noi. În momentul de față România are resurse pe care trebuie să le exploateze pentru a fi o țară puternică, pentru a duce gaze ieftină în industria petrochimică, industria pentru agricultură. Trebuie să ne exploatăm resursele noastre!”, a declarat Bogdan Ivan în cadrul conferinței.