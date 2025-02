Bogdan Ivan: Prin mințile sclipitoare din IT, transformăm țara într-un hub regional de tehnologii emergente

Prin mințile sclipitoare ale românilor din industria IT, transformăm țara noastră într-un hub regional de tehnologii emergente, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, la o reuniune internațională.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, transmis luni AGERPRES, Bogdan Ivan a reprezentat România la reuniunea ministerială a Parteneriatului Global asupra Inteligenței Artificiale (GPAI) de la Paris, la invitația Republicii Franceze, gazda din acest an a evenimentului, alături de Serbia și Slovacia. Concluziile evenimentului au fost prezentate de Emmanuel Macron, președintele Franței, Justin Trudeau, premierul Canadei, și de Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Ministrul Bogdan Ivan a luat cuvântul, duminică, în fața a peste 50 de miniștri ai statelor membre GPAI, OCDE și UE.

‘Suntem la masa la care se iau deciziile. Prin mințile sclipitoare ale românilor din industria IT, transformăm țara noastră într-un hub regional de tehnologii emergente. Și nu lăsăm pe nimeni în urmă! Impactul tehnologiilor de inteligență artificială, de la soluții medicale personalizate sau mașini autonome până la automatizarea sarcinilor de lucru repetitive, trebuie evaluat și armonizat cu respectarea drepturilor fundamentale. Am mai spus că aderarea la OCDE este următorul obiectiv național al țării noastre pe scena globală. Prin participarea la reuniunea GPAI am mai făcut un pas important în această direcție’, a spus Bogdan Ivan, citat în comunicat.

În perspectiva aderării la OCDE, GPAI este o organizație esențială pentru evoluția economică a României, precizează MEDAT. Începând din 2024, GPAI a anunțat o integrare cu OCDE, formând un parteneriat integrat care reunește membrii OCDE și țările GPAI pentru a avansa o agendă ambițioasă în implementarea unei IA centrate pe om, sigure și de încredere, conform principiilor Recomandării OCDE privind IA.

La reuniunea din 9 februarie au participat miniștri ai celor 44 de state membre ale GPAI, miniștri din statele membre OCDE și UE, respectiv din 20 de state invitate de Franța, precum și reprezentanți ai organismelor internaționale: Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Organizația Națiunilor Unite, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Uniunea Africană, Organizația Internațională a Muncii.

GPAI (Global Partnership on Artificial Intelligence) este o inițiativă internațională lansată în iunie 2020, propusă inițial de Canada și Franța la Summitul G7 din anul 2018.

Scopul GPAI este de a promova dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale într-un mod care respectă drepturile omului și valorile democratice. Organizația reunește experți din industria IT&C, societatea civilă, sectorul public și mediul academic pentru a colabora la provocările și oportunitățile prezentate de IA.

GPAI funcționează prin intermediul unor grupuri de lucru tematice, inclusiv IA responsabilă, guvernanța datelor, viitorul muncii și inovarea.