Bogdan Ivan: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă

Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu oficialii americani, la Washington, despre consolidarea securității energetice a României și a transmis că ‘România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă’.

‘Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluții concrete, nu sloganuri. Mesajul meu a fost ferm: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă’, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare publicată, marți, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că în ultimul deceniu România a pierdut circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se văd în competitivitatea economiei și în presiunea pe prețuri.

‘Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale. Ultimele furtuni din SUA și din România au confirmat același adevăr simplu: în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare. De aceea, am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear și pe gaze și să așezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, nu ca spectator’, a punctat Ivan.

În opinia sa, Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României, acestea fiind tratate ca obiective strategice de țară.

‘Suntem parte din ‘Friends of Nuclear’ și susținem extinderea cooperării europene printr-un format ‘Friends of Gas’. Direcția e clară și eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie și, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum. Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv’, a transmis ministrul Energiei.

Potrivit sursei citate, parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție. ‘Eu construiesc această punte cu respect reciproc și cu rezultate măsurabile. România are șansa să devină un lider regional în energie, iar eu lucrez ca asta să devină realitate’, a mai scris Bogdan Ivan pe rețeaua de socializare.