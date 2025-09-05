Bogdan Ivan: România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune

România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentele asumate de statul român, acum patru, cinci, şase ani, trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune, a anunţat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, el arătând că aşteaptă fora finală a unui studiu intermediar asupra impactului acestor inchideri, în economie iar rezultatele vor fi prezentate premierului şi Comisiei Europene.

”România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentele asumate de statul român, acum patru, cinci, şase ani, trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune. În momentul de faţă, aştept în cursul acestei zile o formă finală a unui studiu intermediar asupra impactului asupra securităţii energetice a României, a închiderea acestor mine”, a spus ministrul Energiei, în briefingul după şedinţa de Guvern. Ivan a arătat că negocierile pe care le-a început cu cei din Comisia Europeană vizează date tehnice foarte clare.

”Urmează ca în cursul zilei de mâine, după o discuţie cu premierul României, în care o să-i prezint datele respectivului studiu, să-l transmit şi către cei din Comisia Europeană şi să analizăm foarte clar cum, în această etapă, să oprim închiderea acestor mine şi să păstrăm în continuare deschise centralele pe cărbune”, a anunţat ministrul Bogdan Ivan.

El a precizat că o să înceapă demersuri legale pentru a face o analiză asupra zăcămintelor din Valea Jiului, din judeţele Hunedoara-Gorj, unde avem preponderent această concentraţie a cărbunelui, antracit, huilă, lignit, pentru a vedea foarte clar dacă există posibilitatea de a prelungi până în 2030 exploatarea minieră şi să avem în continuare centralele pe cărbune, pentru ca în tot acest timp să construim alte centrale bazate pe gaz care să prea sarcina de producţie a energiei electrice.

Ivan a mai spus că este strategic pentru România să punem în calcul, dacă avem cu adevărat aceste resurse, cum ele pot să fie exploatate în continuare şi să menţinem activitatea economică în aceste zone şi să punem în calcul că ele pot să fie exportate.

”Am făcut o analiză împreună cu alţi colegi ministri ai energiei din regiune care au nevoie de cărbune în continuare. Mă uit la Germania, la Polonia, am observat acolo redeschiderea activităţii miniere de exploatare a cărbunelui şi cred că şi România, din punct de vedere economic, pentru a salva acele zone care au o tradiţie de zeci de ani în extracţia cărbunelui, să poată în continuare să-şi desfăşoare activitatea şi oamenii să poată să aibă un job bine pătit la ei acasă”, a menţionat Ivan.

El a mai spus că în paralel, împreună cu Comisarul European pe Social, Educaţie, Integrare Profesională, doamna Roxana Mânzatu, a purtat o discuţie clară legată de oportunităţi de finanţare pentru economia locală, pentru a se diversifica sursele de venituri pentru oamenii în acea regiune şi lucreze astfel pe două paliere. ”Asta este viziunea mea pe termen scurt, mediu şi lung. Unul, să salvăm închiderea atât a exploatării miniere cât şi a termocentralelor. Doi, să le păstrăm în activitate până când le vom înlocui cu centrale pe gaz. Trei, acolo unde există zăcăminte, cred că România poate să fie o ţară care să producă cărbune, să-l exporte, fără să aibă o amprentă de CO2 asupra ţării noastre.