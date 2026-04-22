Bolojan: Acolo unde lucrurile nu mergeau bine erau și oameni cu susținerea PSD. Asta a deranjat

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile de reformă aplicate în zonele în care ‘lucrurile nu mergeau bine’ au deranjat persoane care beneficiau de susținerea PSD.

‘Introducerea acestor măsuri de disciplină în mod evident a deranjat. Gândiți-vă că peste tot unde lucrurile nu mergeau bine erau responsabili, direct sau indirect, mai mulți oameni – transpolitic, transinstituțional – dar întotdeauna cineva avea o susținere a PSD. Asta cu siguranță peste tot. Și asta a deranjat destul de mult. Și atunci, la modul deschis, în condițiile în care toate deciziile care s-au luat au fost luate de comun acord și tu fugi de răspundere și minți în permanență, în condițiile în care nu ai venit cu nicio formulă nouă, cu ceva mult mai bun (…), se pune problema că încerci pe de-o parte să te derobi de responsabilitate, indicând un vinovat. E o tactică veche politică, dar n-a funcționat, după cât se pare. Și încerci să scapi de cineva care a impus niște reguli, dar asta nu e o regulă impusă împotriva cuiva, ci este o condiție necesară pentru o altfel de administrare a țării noastre. Dacă nu facem asta, nu vom putea să ne revenim’, a declarat premierul pentru Pro TV.

El a adăugat că partidele din coaliție au colaborat ‘bine’ în primele luni, însă în momentul în care s-a trecut la reforma administrației și la reducerea cheltuielilor, măsurile au fost adoptate ‘cu frâna de mână trasă’. Totodată, PSD ar fi început ‘o politică de opoziție’ din interiorul puterii.

‘Nouă luni de zile m-am făcut că nu aud toate criticile, având convingerea că e o tactică a PSD de a se deroba de răspundere, participând la decizii. Nu s-au mulțumit cu asta, pentru că au văzut că nu au efecte electorale. În paralel, însă, am făcut câteva lucruri. Ca să ne putem menține cheltuielile statului în niște limite normale, am introdus o disciplină în finanțele țării și Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o pușculiță pentru administrații neperformante, pentru rezolvarea unor probleme într-un județ sau în altul, iar oamenii care erau obișnuiți, în principal baroni locali de la PSD, normal că au avut o stare de nemulțumire, pentru că s-au comportat uneori și în guvernarea națională unii dintre ei așa cum se comportă în județele unde țin majorități stabile’, a precizat Bolojan.

Premierul a subliniat importanța reducerii deficitului bugetar, menționând că România plătește anul acesta 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi, ceea ce reprezintă 2,8% din PIB – aproape jumătate din deficit.

‘Sunt mulți români care sunt nemulțumiți, pentru că, inevitabil, a fost o afectare a puterii lor de cumpărare – și le mulțumesc pentru că au trecut prin această situație dificilă – și care poate nu înțeleg toate aceste mecanisme bugetare. De ce? Pentru că ani de zile lumea politică a promis ceea ce nu putea oferi în condiții normale’, a spus premierul.