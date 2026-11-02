Bolojan: Dacă Guvernul Niculescu va avea derapaje în administrarea țării, PNL le va taxa

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică seara, la Timișoara, că PNL va taxa eventualele derapaje ale Guvernului Niculescu în administrarea țării și în respectarea țintelor bugetare asumate, pentru a evita destabilizarea bugetară.

‘În condițiile în care Guvernul va avea derapaje din punct de vedere al administrării țării, al respectării țintelor pe care și le-a asumat, care țin destabilizarea bugetară, în așa fel încât să nu genereze o criză economică, dacă vom avea astfel de evenimente, PNL va face tot ceea ce ține de el ca partid de opoziție să taxeze aceste posibile derapaje. Votul pe care PNL l-a dat a fost un vot nu de încredere, nu de susținere, ci un vot de necesitate, care a fost dat de situația în care ne regăseam și anume riscul în care se aflau servicii de bază – și s-a văzut că o alocare la rectificare a fost pe componenta de sănătate – să nu mai poată funcționa în perioada următoare. (…)’, a declarat Bolojan, într-o conferință de presă.

Fostul premier a arătat că Guvernul a publicat o ordonanță care nu face decât să continue practicile pe care și Cabinetul Bolojan a fost pus în situația să le aplice, în sensul în care s-au plafonat cheltuielile în ultimele luni și pentru administrațiile locale, pentru a se controla deficitul, dar mai mult, față de anul trecut nu s-au plafonat doar cheltuielile curente, ci și investițiile, în acest an.

‘E foarte ușor să fugi de orice fel de responsabilitate atunci când nu ai tu această responsabilitate, când poți da vina pe alții și este foarte greu astăzi să mai cauți țapi ispășitori. Dar aceste măsuri de controlare a cheltuielilor sunt necesare, pentru că altfel nu poți să ai un deficit predictibil la final de an și aspectele legate de respectarea traiectoriei pe care România și-a asumat-o sunt foarte importante. Dar, fiecare guvern are propriile politici prin care urmărește să respecte această traiectorie și sper să se respecte și pentru 2027 acest angajament pentru că ține de sănătatea economiei noastre’, a explicat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a subliniat că problemele structurale pe care le are România, care țin, de exemplu, de supra-contractarea investițiilor, nu sunt responsabilitatea Guvernului Bolojan, în condițiile în care acesta a avut 5,5 miliarde de lei ca buget alocat prin PNRR pe componenta de transporturi și a semnat contracte de peste 19 miliarde de lei.

‘Acest lucru este un act de iresponsabilitate, pentru că se pune problema din ce bani vom finanța în anii următori aceste lucrări. Deci, eventualele facturi care se pot aduna în anii următori și care nu vor putea fi susținute de la buget, țin de semnarea unor contracte în anii anteriori. La fel, celelalte probleme structurale pe care le avem, legate de procesele pe care magistrații le-au generat, care sunt sume care vin din anii anteriori și pentru care Guvernul trebuie să găsească soluții. Dar dacă PSD ar fi votat legea salarizării unitare, cu siguranță nu ar mai fi putut continua aceste procese’, a afirmat Bolojan.