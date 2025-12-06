Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii pe care o desfăşori

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referitor la indemnizaţii de 27.000 de lei aprobate pentru compania Aeroporturi Bucureşti, că este ”o batjocură” când cineva ia bani nemunciţi sau banii pe care îi ia ”nu se reflectă în rezultatele activităţii” pe care o desfăşoară. ”În ceea ce priveşte decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administraţie, ştiţi foarte bine că Guvernul aici are nişte posibilităţi limitate să intervină şi personal am presat fiecare autoritate tutelară (…) să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent şi, pe de altă parte, să stabilească nişte indicatori de performanţă”, adăugat el.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, despre listarea companiei Aeroporturi Bucureşti şi despre indemnizaţiile de 27.000 de lei aprobate de stat, mult mai mari faţă de cele propuse de Fondul Proprietatea.

”Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii pe care o desfăşori acolo. Atunci, într-adevăr, este o bătaie de joc faţă de banii publici, dacă eşti salarizat din banii publici, sau faţă de cetăţenii care plătesc aceste taxe. Ascultând lista, probabil că aţi văzut că această societate nu a fost propusă de către Ministerul Transporturilor pe această listă, deci, nu va fi analizată într-o prima etapă”, a răspuns Bolojan.

El a amintit însă că Guvernul are posibilităţi limitate de a interveni în ceea ce priveşte indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie.

”În ceea ce priveşte decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administraţie, ştiţi foarte bine că Guvernul aici are nişte posibilităţi limitate să intervină şi personal am presat fiecare autoritate tutelară, şi sunt şedinţele de Guvern care confirmă acest lucru, să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent şi, pe de altă parte, să stabilească nişte indicatori de performanţă care să îi forţeze pe toţi cei care beneficiază de indemnizaţii de pe urma statului, nu doar pentru că apa curge la vale, ca într-un judeţ unde sunt necazuri, nu, pentru că trebuie să facă ceva acolo, să livreze servicii mai bune, dar asta ţine, pe de o parte, de modul în care sunt încheiate contractele cu aceşti manageri, de indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi şi dacă au fost indicatorii prost stabiliţi, în care unii au doar drepturi şi alţii doar obligaţii, e foarte greu după aceea, dacă aceşti manageri sunt rău intenţionaţi, să vii să corectezi lucrurile. O să vă rog, la modul cinstit, să-i adresaţi domnului ministru al Transporturilor aceste întrebări, pentru că dânsul este autoritatea tutelară, ministrul Transporturilor, pe această componentă şi, sigur, vă poate da mai multe detalii şi o să-l rog să vă răspundă la aceste întrebări”, a adăugat Bolojan.