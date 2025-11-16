Bolojan: Este pentru prima dată, în luna octombrie, când faţă de luna octombrie a anului trecut cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 5%

Premierul Ilie Bolojan admite că în prima jumătate a acestui an cheltuielile pentru plata salariilor în sectorul public au crescut, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, însă anunţă că ”pentru prima dată”, în luna octombrie a anului 2025, cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 5 procente faţă de luna octombrie a anului 2024.

”Cheltuielile publice au crescut până în vară, aşa este, de exemplu, cheltuielile cu salariile au crescut cu aproximativ 10% pe primul semestru faţă de semestrul întâi de anul trecut. Dar este pentru prima dată, în luna octombrie, când faţă de luna octombrie a anului trecut cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 5%”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, pentru Europa Liberă România.

Reducerea este, pentru luna trecută comparativ cu octombrie anul trecut, de aproximativ jumătate de miliard de lei, conform datelor prezentate de premier.

”Deci, în luna octombrie au intrat în vigoare toate măsurile pe care le-am luat în iulie şi faţă de 14 miliarde, cât reprezintă aproximativ cheltuielile lunare, 14,2 miliarde, cred că suntem la 13,7 miliarde. Deci pentru prima dată, datorită acestor măsuri, ne scad cheltuielile de funcţionare. Asta trebuie să facem”, a adăugat prim-ministrul.