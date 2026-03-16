Bolojan: Finalizarea aderării la OCDE – obiectiv susținut de întreaga coaliție de guvernare

Finalizarea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în acest an reprezintă un obiectiv susținut de întreaga coaliție de guvernare, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan, care a subliniat că acest proces este un mijloc prin care România confirmă încă o dată că este o țară de încredere.

‘În această dimineață, am avut o întâlnire bilaterală cu domnul secretar general (al OCDE) Mathias Cormann, unde am discutat despre obiectivul României de a finaliza aderarea la OCDE în acest an, un scop susținut de întreaga coaliție de guvernare. România se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare, fiind evaluată de 25 de comitete ale OCDE, din care am îndeplinit condiționările a 23 de comitete. Am făcut progrese în domeniile identificate de organizație, inclusiv prin adoptarea legii privind pensiile private, implementarea Convenției OCDE împotriva mitei în tranzacțiile economice internaționale, lansarea Strategiei multianuale 2026 – 2030 privind conduita responsabilă în afaceri și consolidarea transparenței și integrității prin registrul de transparență a intereselor la nivelul Guvernului și Parlamentului’, a afirmat Bolojan, în cadrul unor declarații de presă susținute alături de Cormann.

Premierul a precizat că a semnat împreună cu secretarul general un acord între Guvernul României și OCDE privind facilitățile acordate organizației.

Potrivit prim-ministrului, Studiul economic 2026 pentru România realizat de OCDE oferă o imagine asupra economiei – ce a funcționat, ce dificultăți există și ce reforme sunt necesare pentru dezvoltarea pe termen lung și include recomandări în patru domenii principale: evoluția macroeconomică și politicile economice, politicile sociale, adaptarea la schimbările climatice și creșterea competitivității economiei.

Un aspect subliniat de OCDE este menținerea stabilității economice și a finanțelor publice ‘sănătoase’. ‘Se recomandă o politică responsabilă, utilizarea mai eficientă a banilor publici, modernizarea administrației fiscale și investiții strategice pentru dezvoltare’, a menționat Ilie Bolojan.

Studiul arată, totodată, că reformele pe termen lung trebuie să continue: investiții în educație și sănătate, creșterea participării pe piața muncii, adaptarea economiei la schimbările climatice și consolidarea competitivității României, a adăugat el.

Premierul a evidențiat că Guvernul tratează aceste recomandări ‘cu responsabilitate’.

‘În urma sugestiilor din rapoartele anterioare, România a făcut deja pași importanți pentru consolidarea fiscală și reducerea deficitului bugetar.

Dacă în 2024 deficitul a fost de aproximativ 8,7% din PIB (cash), anul 2025 s-a încheiat cu 7,7% sub pragul de 8,4% estimat de Comisia Europeană. Avem în derulare investiții pentru modernizarea administrației fiscale, pentru a face colectarea mai eficientă și respectarea obligațiilor fiscale mai simplă. În paralel, am luat măsuri pentru lărgirea bazei de impozitare și reducerea unor facilități fiscale, inclusiv prin ajustarea regimului fiscal în sectoarele construcțiilor, agriculturii, industriei alimentare și IT’, a explicat Bolojan.

Creșterea competitivității economiei este o prioritate, a punctat șeful Guvernului.

‘Avem nevoie de costuri competitive, administrație eficientă, predictibilitate și un stat modern și digitalizat. Până în luna august, trebuie să finalizăm toate investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai avem de accesat peste 10 miliarde de euro, atât pe componenta de grant, cât și pe cea de împrumut. Fondurile sunt condiționate de respectarea unor jaloane, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm reformele asumate’, a mai subliniat prim-ministrul.

El a evidențiat că aderarea la OCDE rămâne o prioritate în lunile următoare, amintind că în mai este programată ședința Comitetului pentru comerț. ‘Mai avem două luni de zile pentru a îndeplini aceste condiționări, în așa fel încât în vara acestui an să respectăm toate condițiile pentru aderarea la OCDE. Aderarea nu este un scop în sine, este un mijloc prin care România confirmă încă o dată că este o țară de încredere, prin care creăm condiții pentru o economie mai competitivă care să genereze mai multă prosperitate pentru cetățenii țării noastre’, a transmis Ilie Bolojan.