Bolojan: În mod cert, vom avea o uşoară creştere a inflaţiei

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că în mod cert, vom avea o uşoară creştere a inflaţiei în urma crizei din Orienul Mijlociu, şi, cu cât se rezolvă mai repede această criză, cu atât impactul va fi mai mic, dar cu cât lucrurile se lungesc, va fi impactul, din păcate, mai mare. Premierul a mai spus că până la sfârşitul acestei săptămâni, vom avea schema de reducere a accizei pusă în discuţie, pentru a intra în vigoar săptămâna viitoare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24, despre inflaţia pe 2026, că nu vrea să facă estimări. ”Dacă, ipotetic, într-o săptămână, două, trei, lucrurile s-ar linişti în Golf şi s-ar relua acest lanţ foarte important, valoric, global, transportul ţiţeiului şi al derivatorului acestuia prin strâmtoarea Ormuz, înseamnă că efectele ar fi mici. În condiţiile în care lucrurile se lungesc, în condiţiile în care criza asta continuă, cu siguranţă, datele pot diferi destul de mult. Dar, în mod cert, vom avea o uşoară creştere a inflaţiei. Cu cât se rezolvă mai repede această criză, cu atât impactul va fi mai mic, cu cât lucrurile se lungesc, va fi impactul, din păcate, mai mare”, a precizat premierul.

Premierul a mai spus că până la sfârşitul acestei săptămâni, vom avea schema de reducere a accizei pusă în discuţie şi anunţată public, în aşa fel încât să fie adoptată şi să intre în vigoare de săptămâna viitoare.