Bolojan: La Bruxelles, temele de discuție vizează mecanismul EastInvest, cadrul de finanțare multianual și PNRR

Premierul Ilie Bolojan a precizat că principalele teme de discuție pe care le va aborda cu oficialii europeni în cadrul vizitei pe care o va efectua în această săptămână la Bruxelles vizează lansarea programului mecanismului EastInvest, cadrul de finanțare multianual pe anii următori și absorbția fondurilor din PNRR.

‘La Bruxelles, avem ca elemente de bază de discuție, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care țin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru țările care sunt la granița de est a Uniunii. Deci, începe acest program, care înseamnă niște facilități suplimentare pentru regiunile țării noastre care sunt la granița cu Ucraina sau cele din zona Mării Negre. De asemenea, avem câteva aspecte care țin de cadrul de finanțare multianual pe anii următori și de absorbția fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuții avansate pe aspecte care țin de jaloane, de trageri, în așa fel încât până la sfârșitul lunii august să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României’, a declarat Ilie Bolojan, marți seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.