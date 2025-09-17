Bolojan: Luni voi fi la Bruxelles pentru clarificări cu comisarii europeni pe tema creditelor angajate și a deficitului bugetar

Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu responsabilii europeni pe tema creditelor angajate de România și a deficitului bugetar.

‘Gândiți-vă că, atunci când îți asumi o răspundere, nu te duci la negocieri doar ca persoană fizică, ci te duci să reprezinți țara ta. Și de modul în care tu îți onorezi angajamentele se formează o percepție asupra țării tale și eu, cât timp voi fi pe această funcție, nu îmi pot permite, la modul cinstit, să mă duc cu lucruri care nu sunt reale, să mă duc cu lucruri pe care nu le pot respecta. E mai bine să spui ‘asta nu merge’ și uite în ce condiții se face, decât să faci angajamente pe care nu le poți respecta’, a precizat Ilie Bolojan, marți seară, la Antena 3 CNN, întrebat dacă i se pare normal ca România să continue ‘să mintă un partener strategic, respectiv Comisia Europeană, așa cum a făcut-o, de-a lungul timpului, în ceea ce privește măsurile economice din țara noastră’, în contextul în care el a menționat UE ca fiind un partener strategic din punct de vedere economic

Șeful Executivului a anunțat că săptămâna viitoare, luni, va fi prezent la Bruxelles, la întâlniri cu comisarii europeni.

‘În așa fel încât să clarificăm aspectele care țin de creditele noastre, să clarificăm aspectele care țin de deficit, pentru a proiecta, într-adevăr, o imagine așa cum îmi doresc să fie pentru țara noastră, o imagine de seriozitate, o imagine de încredere. Și, la ceea ce ne angajăm, într-adevăr, să respectăm lucrurile, nu pentru partenerii noștri, ci, în primul rând, pentru cetățenii români’, a arătat Bolojan.