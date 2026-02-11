Bolojan: Mi-aş dori să avem o lege a salarizării, în care să văd creşteri de salarii acolo unde trebuie, dar poate să vedem şi tăieri de salarii acolo unde s-a sărit peste cap

Premierul Ilie Bolojan le-a trasnsmis, marţi, primarilor de comune că şi-ar dori o lege a salarizării în care să vadă creşteri de salarii acolo unde trebuie, dar şi tăieri de salarii acolo unde s-a sărit peste cap, el precizând că are rezerve că vor vedea şi corecturi în sensul negativ, el apreciind că probabil că intrarea în vigoare a acesteia se va face etapizat.

”În ceea ce priveşte aspectele legate de legea salarizării, da, va trebui să o facem, dar, din nou, stimaţi colegi, cred că suntem conştienţi şi eu mi-aş dori să avem o legea salarizării, în care să văd creşteri de salarii acolo unde trebuie, dar poate să vedem şi tăieri de salarii acolo unde s-a sărit peste cap. Dar suntem mâncaţi de rele, de 20 de ani, şi ştim că uneori determinarea noastră şi capacitatea noastră de a face şi lucrurile care nu sună bine este foarte scăzută. Şi am rezerve, că prin legea de salarizare care se va face, vom vedea şi corecturile în sensul negativ. Şi atunci, va trebui să facem această lege de salarizare, dar probabil că intrarea în vigoare se va face etapizat şi asta este estimarea pe care o fac”, a spus premierul Ilie Bolojan, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, la Palatul Parlamentului.

Despre cofinanţarea proiectelor, Bolojan a menţionat că înţelege situaţia multor comune, care de bună intenţie au aplicat la multe proiecte europene şi le-au şi câştigat.

”E adevărat că au venit ajustările, sunt nişte reglementări, că unele proiecte au trenat şi costurile lor au crescut şi înţeleg această dificultate de a închide aceste lucrări. Şi trebuie să vedem cum găsim nişte pârghii să vă creăm o linie de finanţare din Trezorerie pentru credite, dedicată acestor proiecte, în aşa fel încât să vă protejăm de împrumuturile mari pe care le fac marile unităţi administrative teritoriale, (..) să vedem dacă putem găsi alte mecanisme prin care să vă împrumutaţi, în aşa fel încât să puteţi finaliza aceste proiecte importante, acolo unde capacitatea comunei în condiţii normale nu permite aceste cofinanţări”, a mai spus premierul.

Şeful Executivului a mai spus că au avut nişte excepţii şi aceste componente de agricultură, la sere sau silosuri, nu au fost impozitate până acum, au fost exceptate.

”Aşa cum am discutat, şi nu m-am ferit să spun, trebuie să eliminăm aceste excepţii în general, pentru că ne-au făcut foarte mult rău. Dar cu măsura pe care am propus-o iniţial, nu s-a făcut exact datorită lungirii punerii în practică a acestei decizii o evaluare a acestui impact. Şi atunci, discutând cu colegii vicepremieri, am luat decizia să amânăm aplicarea acestei soluţii un an de zile, în aşa fel încât să facem o simulare de impact şi atunci când o aplicăm să nu creăm alte probleme legate de aceste impozitări, şi asta a fost discuţia”, a subliniat premierul.

El a transmis un mesaj primarilor în final: ”Indiferent care va fi retorica publică, indiferent ceea ce v-ar place să auziţi, şi eu ştiu să vă spun asta, că am fost în nişte campanii de uninominal, ştiu ce să fac dacă este cazul, dar n-am făcut niciodată lucruri de genul acesta, dar trebuie să fim conştienţi, aşa cum v-am spus, nu mai pot fi lucrurile cu care eram obişnuiţi în anii trecuţi. Este evident că veţi avea mai multă responsabilitate, că va trebui să vă asumaţi nişte răspunderi pe care uneori le aşteptam să fie rezolvate de la Guvern şi nu mai pot fi rezolvate”, a spus premierul, el arătând că pentru sumele de transfer care au fost alocate către autorităţile locale nu mai sunt spaţii, nu pentru că nu vrea cineva, ci pentru că nu mai au resurse să le transfere în creştere către autorităţile locale.

”E clar că va trebui să facem un efort comun, în aşa fel încât să închidem acest an cu PNRR-ul, pentru că este foarte important să nu piardă banii ţara noastră, să continuăm proiectele pe care le aveţi în curs, în aşa fel încât să fie finalizate, fiind conştienţi că alte proiecte, tot pe liniile de finanţare, nu avem capacitatea să deschidem, de pe un an pe altul, şi că doar după ce se finalizează aceste proiecte din Angel Saligny, CNI, PNRR, va exista capacitatea să lansăm noi proiecte în anii următori. Dacă e să vorbim cinstit, acestea sunt lucrurile. Eu am încredere în administraţia publică din România şi am încredere în bunele dumneavoastră intenţii, pentru că fiecare aţi candidat dorind să faceţi ceva în comunităţile dumneavoastră şi sunt de acord că acest lucru se poate realiza printr-o înţelegere între autorităţile centrale şi cele locale”, a spus premierul Bolojan în final.