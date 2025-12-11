Bolojan: Opţiunea mea personală este să susţinem o menţinere a salariului minim la nivelul acestui an

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că susţine menţinerea salariului minim de anul viitor la acelaşi nivel, având în vedere situaţia economică din ţară şi măsurile luate până acum care au avut efect asupra firmelor din mai multe domenii.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, că au existat două ipoteze de lucru în cadrul şedinţei Consiliului Tripartit de marţi: să se facă o creştere a salariului minim sau să rămână plafonat.

”Niciuna dintre soluţii nu are doar avantaje şi dezavantaje, fiecare are anumite efecte pozitive, dar şi unele negative. În situaţia în care un om are o salarizare la nivelul minim, este evident că orice scumpire îl impactează, îl afectează în mod direct şi creşterea salariului e o formă de a îi asigura o protecţie faţă de creşterei inflaţiei, de exemplu. În acelaşi timp, ca să poţi să ai un salariu, e nevoie ca o societate comercială să funcţioneze în bună regulă şi reprezentanţii patronatelor au argumentat că sunt sectoare întregi care sunt la limita de rentabilitate”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, ”în contextul unei contracţii economice (…) pur şi simplu a creşte salariul minim înseamnă a duce aceste societăţi comerciale într-o zonă de funcţionare care nu mai menţine nişte echilibre financiare, ceea ce ar duce la reduceri de posturi, deci o creştere a salariului minim ar putea să afecteze alte salarii”.

”Concluzia pe care am tras-o în urma acestei discuţii e că între cele două poziţii divergente, una susţinută de sindicate, cealaltă de patronate, unii să crească, ceilalţi să rămână la fel, vom lua o decizie săptămâna viitoare, în aşa fel încât înainte de sărbători să avem o ordonanţă care să clarifice ce regulă se va aplica de anul viitor (…) Opţiunea mea personală este să susţinem o menţinere a salariului minim la nivelul acestui an, pentru că în felul acesta evităm nişte complicaţii care sunt date atât de plafonările salariilor din sectorul public, dar şi de realităţile economice din anumite sectoare”, a mai declarat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar.

Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.

