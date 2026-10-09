Bolojan: PNL – deschis să acorde un vot de instalare Guvernului Niculescu, dar nu intenționează să participe la guvernare cu PSD

PNL nu intenționează să participe, alături de PSD, în Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar este deschis să-i acorde ‘un vot de instalare’, o decizie finală urmând să fie luată săptămâna viitoare, a anunțat, joi, președintele PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

‘Am ascultat intențiile pe care le are premierul desemnat Luca Niculescu privind programul de guvernare, privind obiectivele pe care și le propune. Din acest punct de vedere, angajamentul privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor este un lucru important, nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare generale, pentru buna funcționare a instituțiilor de stat și pentru relansarea economiei românești’, a declarat Bolojan, după întâlnirea cu premierul desemnat.

Potrivit acestuia, s-a discutat despre posibilitatea participării PNL în Guvernul Luca Niculescu.

‘L-am informat pe domnul Luca Nicolescu că PNL nu intenționează să participe în acest Guvern. Avem o decizie, în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar, dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție’, a precizat Ilie Bolojan.

Liderul liberalilor l-a informat pe premierul desemnat că ‘PNL este deschis se acorde un vot de instalare acestui Guvern’.

‘L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui Guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un Guvern cu puteri depline care, pe de o parte, să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat cu eforturile pe care le-au făcut toți românii în acest an să nu fie pierdut’, a spus Bolojan.

El a precizat că PNL va lua o decizie săptămâna viitoare.

‘În funcție de programul pe care îl va definitiva, de componența pe care o va propune acestui Guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național al PNL, probabil că vom avea încă o discuție cu domnul Luca Niculescu, vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui Guvern și poziția PNL față de acest Guvern’, a adăugat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit joi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR pentru consultări în vederea formării Guvernului.