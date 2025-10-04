Bolojan: România plăteşte, într-un singur an, doar pentru dobânzi, echivalentul autostrăzii Moldovei

Premierul Ilie Bolojan afirmă că România va plăti, anul acesta 11 miliarde de euro dobânzi pentru credite contractate anii trecuţi, suma reprezentând echivalentul costurilor pentru construirea autostrăzii Moldovei. Potrivit premierului, deficitul bugetar din acest an, de 32 de miliarde de euro, nu este cel estimat la construirea bugetului, Bolojan afirmând, în acest context, că cei care anunţă în mod eronat indicatori financiari privind situaţia unei ţări îşi pierd credibilitatea.

„Din păcate, s-a constatat, pe de o parte, că datele după care s-a construit bugetul de la începutul anului n-au corespuns la jumătatea anului, realităţii şi în toamnă ceea ce ştiam la jumătatea anului, din păcate s-a dovedit că nici atunci nu erau aceste date. Acest lucru s-a acumulat şi ca urmare a supraestimării unor venituri şi a subestimării unor costuri”, a afirmat Ilie Bolojan la Prima TV.

Potrivit premierului, în şedinţa de guvern din această săptămână, s-au corectat cu aproape 40% costurile pe care România le plăteşte pentru dobânzi.

Bolojan a afirmat că numai anul acesta România plăteşte, pentru dobânzi, echivalentul autostrăzii Moldovei.

„Gândiţi-vă că acest deficit, care înseamnă 32 de miliarde de euro anul acesta, ne obligă să plătim dobânzi, care reprezintă acoperirea creditelor contractate de România în anii trecuţi de aproximativ 11 miliarde de euro. Asta înseamnă, în termeni care sunt vizibili, autostrada care leagă Bucureştiul de Paşcani, înseamnă autostrada Moldovei, deci, într-un singur an doar din dobânzi. Şi atunci, pentru a trata lucrurile serios, este foarte important că atunci când anunţi nişte indicatori financiari, aceştia să fie validaţi peste un anumit timp de realitate. Dacă nu sunt validaţi de realitate, îţi pierzi credibilitatea în faţa creditorilor, în faţa partenerilor, în faţa societăţii. Şi, din păcate, trebuie să recunoaştem că prin ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, trebuie să lucrăm mult la recâştigarea credibilităţii. Nu va fi uşor să ne recâştigăm credibilitatea, să oferim date predictibile, care să fie validate peste şase luni sau peste un an de zile. Când vom reuşi asta, înseamnă că am înţeles că gestiunea unei ţări este un aspect care ţine în primul rând de responsabilitate şi de seriozitate”, a adăugat primul ministru, la Prima Tv.