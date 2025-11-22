Bolojan: România va fi solidară cu SUA şi cu celelalte ţări UE pentru a pune în practică sancţiunile pentru Lukoil

Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt ”stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze” fără ca rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti să fie în activitate. Bolojan anunţă că sunt termene diferite la care sancţiunile impuse companiei ruseşti Lukoil intră în vigoare, sancţiunile pentru unitatea de rafinare de la Ploieşti fiind valabile din noiembrie, iar staţiile de carburant trebuind a fi vândute până la jumătatea lunii viitoare. În ceea ce priveşte plata salariilor angajaţilor rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti, prim-ministrul spune că angajatorul Lukoil ”trebuie să ia deciziile de rigoare”.

”Sunt două aspecte: termenele intră în vigoare la date diferite pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate, juridic, intră în vigoare acum, rafinăria este în mentenanţă şi, din evaluarea experţilor de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu Statele Unite şi cu celelalte ţări ale Uniunii Europene pentru a pune în practică aceste sancţiuni”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă.

Potrivit premierului, staţiile de carburant care funcţionează acum sub sigla Lukoil vor trebui vândute până la jumătatea lunii viitoare.

”Reţeaua de benzinării are un termen la jumătatea lunii decembrie, are o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România şi aşteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestei reţele de benzinării şi proprietarul Lukoil”, a adăugat prim-ministrul.

El a anunţat că autorităţile române vor publica în transparenţă un proiect de lege care schimbă condiţiile în care România poate pune sancţiuni unor companii care activează pe teritoriul său.

”Ce vom face? Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparenţă, care este într-o fază avansată, prin care România îşi stabileşte in mecanism de sancţiuni care completează actualul cadru pe care îl avem care ne permite să punem sancţiuni doar pentru decizii care sunt luate de ţările Uniunii Europene, în aşa fel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Funcţie de evoluţia situaţiei, vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu”, a detaliat Ilie Bolojan.

Întrebat despre plata salariilor angajaţilor rafinăriei Petrotel Lukoil de la Ploieşti, prim-ministrul a răspuns: ”Compania Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare”.

Ilie Bolojan a mai afirmat că activarea oricărui mecanism de sancţiuni trebuie să ţină cont de realităţile din piaţă.

”Implicarea Guvernului în administrarea unor astfel de active înseamnă şi răspunderi importante din partea noastră, care se pot întoarce împotriva Guvernului, iar mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activităţii în aşa fel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfăşoară independent şi că fluxurile financiare nu duc către Rusia”, a spus premierul.

Şeful Executivului a anunţat, de asemenea, că Guvernul a dispus măsurile necesare pentru ca operatorul naţional Romgaz să nu fie afectat de sancţiunile impuse, în condiţiile în care există o colaborare între Romgaz şi Lukoil pe exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Bolojan a subliniat că autorităţile române au ”colaborat cu entitatea americană care a dispus aceste sancţiuni”, fără a da detalii suplimentare în acest sens.