Bolojan: Sunt liberal convins, dar când am fost pe o funcție publică întotdeauna prioritatea a fost țara

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, referitor la acuzațiile la adresa sa că ar fi ‘userist’, că acestea nu au nicio legătură cu interesul public sau cu un aspect de seriozitate, menționând că este un liberal convins, dar când a fost pe o funcție publică, întotdeauna prioritatea sa a fost țara.

‘Astea n-au nicio legătură nici cu interesul public, nici cu un aspect de seriozitate care ține de funcțiile pe care le ocupăm. Dacă un partid te invită să te duci în calitate de partener, de coleg de guvernare, să saluți un congres – gândiți-vă că asta s-a întâmplat și la UDMR, asta s-a întâmplat și la USR – și mie mi s-a părut de bun-simț să te duci să îi saluți pe oameni, dar cei care mă știu, sunt în Partidul Național Liberal de peste 30 de ani de zile, și vă dați seama că nu trebuie să explic de ce sunt în acest partid, pentru că asta am demonstrat-o în toți acești ani’, a spus Bolojan la Euronews, întrebat referitor la faptul că social-democrații l-au acuzat că ar fi mai apropiat de USR decât de PNL.

El a mai spus că fiecare partid ocupă niște posturi în funcție de ponderea pe care o are în coaliție, iar ‘partidul nou care a venit în această coaliție a fost USR’.

‘Normal că s-au făcut mai multe numiri, dar cele care revin, ponderea acestui partid, dar ceilalți erau pe poziții. Deci nu există astfel de argumente. Eu am încercat, în toată această perioadă, să fiu premierul României. Când ești pe o asemenea funcție, prima ta prioritatea este țara, nu un partid, nu un alt partid. Sunt un liberal convins, dar când am fost pe o funcție publică întotdeauna, prima mea prioritate a fost, la Oradea, orașul Oradea, la Bihor, județul Bihor, iar acum este țara noastră. Asta este cea mai importantă prioritate. Celelalte aspecte sunt lucruri secundare, pe care trebuie să le gestionăm într-o manieră civilizată. Și cred că, dacă asta este gândirea, atunci, cu aceste perioade dificile, în timp, lucrurile se vor vedea, că într-adevăr ai făcut ceea ce trebuie atunci când ai ocupat un post pentru comunitate sau pentru țară’, a adăugat Ilie Bolojan.

Referitor la criticile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că social-democrații sunt tratați ‘pe post de ficus’ în coaliția de guvernare, Bolojan a spus că toate deciziile majore s-au luat în coaliție cu acordul tuturor partidelor.

‘La final, sigur că au fost dezbateri, sigur că nu tot ce a dorit un partid sau altul, nici premierul, de exemplu, nu a ieșit așa cum a dorit, dar s-a făcut o sumă de propuneri, s-a ajuns la o formulă acceptabilă pentru toată lumea și subliniez, toate deciziile au fost luate cu prezența celor care au fost la masă, cu acordul tuturor. Ceea ce nu este normal, este evident, după ce se au astfel de decizii, să constați că prezentarea modului în care s-au luat în spațiu public este total diferită de realitatea din sala respectivă, că apar alte proiecte care anulează parțial ceea ce s-a decis acolo, poți să înțelegi un joc de genul acesta politic, că într-o poză a responsabilității nu prea este confortabil să fii. Știți, întotdeauna victoria are mulți părinți. Dacă se ia o măsură bună, e o înghesuială mare, dacă se inaugurează o autostradă, e o înghesuială mare acolo de oameni care taie panglici, iar înfrângerea în general este orfană, știm asta’, a explicat premierul.

El a subliniat că ‘lucrurile care se iau dificil nu au foarte mulți oameni în poză’.

‘Dar în afară de asta e o problemă de responsabilitate și de respect și gândiți-vă că această atitudine nu poate să ducă la nimic bun și cel puțin cred că și colegii mei de partid, în afară de a fi niște oameni responsabili pentru țara noastră cu toate minusurile noastre, ne-am asumat această răspundere, e o problemă și de demnitate, de a accepta să fii tratat într-un fel sau de a pretinde un minim tratament de decență și eu întotdeauna am căutat să respect oamenii, să-mi respect partenerii cu care la un moment dat aritmetica parlamentară te pune să stai la masă, poate nu sunt cei mai simpatici oameni, nu trebuie să ai aceleași idei, dar când e vorba de țara noastră sau de comunitate, trebuie să faci ceea ce trebuie’, a adăugat Ilie Bolojan.