Bolojan: Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcționăm sau nu în această coaliție

Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcționăm sau nu în această coaliție, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel întrebat dacă, la acest moment, are încredere că actuala coaliție de guvernare poate să dea rezultatul pentru care a fost creată și dacă este mulțumit de dinamica acestei relații.

‘Cred că am putea avea o dinamică mult mai bună, pentru că, în primul rând, ar avantaja România și, în al doilea rând, ar avantaja pe fiecare dintre noi. (…) Rezultatele și minima coerență le vom testa în perioada următoare E vorba de câteva săptămâni, pentru că vom vedea, trebuie să venim cu bugetul, trebuie să găsim niște formule raționale pentru acest buget, vom veni cu pachetul pentru administrație, vom veni cu pachetul pentru relansare fiscală și forma finală a acestor pachete, modul în care le punem în practică, coerența de a le susține, abordările în relația cu autoritățile locale și cu toate problemele care apar vor da un semnal cât se poate de clar dacă această coaliție poate să meargă mai departe’, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

Acesta a completat că-și dorește păstrarea actualei coaliții pentru că ar fi un lucru benefic pentru România.

‘Stabilitatea politică este un lucru bun pentru România în această conjunctură, dar asta nu înseamnă să fie o stabilitate în care nu se întâmplă nimic, asta nu ne ajută deloc. Este o stabilitate în care chiar dacă avem păreri divergente, chiar dacă avem abordări care sunt diferite, dar programul de guvernare este ceea ce ne-a făcut, este contractul nostru care vine să rezolve problemele României și abordarea serioasă a problemelor ne duce către o direcție bună. Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcționăm sau nu’, a declarat Bolojan.

În context, el a fost întrebat și despre afirmațiile primarului social-democrat de la Buzău, Constantin Toma, care a format că PSD face ‘un joc periculos’ și ‘la ce joacă Sorin Grindeanu și conducerea de la București, ne îndreptăm către o alianță PSD-AUR’.

‘E o perspectivă a domnului primar Toma. Eu ce pot să vă spun, ceea ce am spus și înainte, în condițiile în care tensiunile dintr-o coaliție depășesc o limită a normalului, în condiții în care atacurile distrug, să spunem, încrederea și acțiunea nu mai este convergentă, e greu de presupus că această coaliție mai are, cum să vă spun eu, forța să ducă lucrurile înainte. Sper să nu ajungem în această situație. Eu îmi doresc să avem o stabilitate, pentru că schimbările dese de guverne, schimbările dese de miniștri, nu aduc un plus nici pentru țara respectivă, nici pentru domeniile de responsabilitate a acestor miniștri. Și ar fi bine, pe cât posibil, să avem o minimă stabilitate, în așa fel încât să existe o predictibilitate pentru măsurile care sunt luate’,a afirmat Bolojan.