BTA: Peste șapte milioane de turiști au vizitat Bulgaria în perioada ianuarie-septembrie

Peste șapte milioane de turiști au vizitat Bulgaria în perioada ianuarie-septembrie, a anunțat adjunctul ministrului Turismului, Mariela Modeva, la deschiderea celei de-a 21-a ediții a Târgului Internațional de Turism Cultural de la Veliko Tarnovo.

Din mai până în septembrie, 5,7 milioane de turiști au vizitat țara, inclusiv peste 3,5 milioane de vizitatori străini.

Bulgaria are potențial pentru a deveni o destinație turistică pe tot parcursul anului, eforturile se concentrează nu doar pe majorarea numărului de vizitatori, ci și pe îmbunătățirea calității produsului turistic, a spus Modeva.

Interesul în turismul cultural și istoric este de asemenea în creștere, numărul vizitatorilor a urcat cu aproximativ 1% în 21 de municipalități din Bulgaria.

La nivel european, aproximativ 14% dintre turiști călătoresc pentru că sunt interesați de turismul cultural și istoric, în timp ce o pondere similară este interesată de tururi de oraș. Aproximativ 4% sunt interesați de turismul culinar și de podgorii, astfel încât ponderea combinată a acestor forme de turism ajunge la aproximativ 32%, a declarat Modeva.

În prezent, Bulgaria nu are statistici separate pentru turismul cultural, măsurat prin vizite la obiective culturale și istorice, municipalități unde se concentrează comorile culturale și muzeele. Vizitele la muzee au depășit deja 7,9 milioane. Bulgaria este pe locul trei în Europa, după Italia și Grecia, în privința numărului siturilor de patrimoniu cultural imobil, cu aproximativ 40.000.

Obiectivul este de a îmbunătăți calitatea produsului turistic al Bulgariei și de a schimba imaginea țării de destinație sezonieră ieftină. O mai bună conectivitate și accesibilitate, noi produse turistice și un marketing mai eficace pe piețele vizate reprezintă cheia dezvoltării sectorului, a spus Modeva.

A 21-a ediție a Târgului Internațional de Turism Cultural se va încheia în 9 octombrie. Evenimentul este organizat de municipalitatea din Veliko Tarnovo, împreună cu Ministerului Turismului, și cu sprijinul Ministerului Culturii, ca parte a Programului anual de promovare turistică națională.

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