Bulgaria a primit aproximativ 1,47 miliarde euro pentru cererea de plată nr. 3 din PNRR

Bulgaria a primit aproximativ 1,47 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru a treia cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat luni biroul de presă al Guvernului de la Sofia, transmite BTA.

Plata a fost efectuată după ce Comisia Europeană a concluzionat că Bulgaria a finalizat cu succes 48 dintre cele 50 de ținte și jaloane legate de cererea de plată.

Bulgaria a depus a treia cerere de plată în cadrul Facilității de redresare și reziliență la 1 octombrie 2025, suma totală fiind de 1,619 miliarde de euro. Plata are cel mai mare număr de ținte și jaloane și acoperă 22 de reforme și 19 investiții.

Principalele măsuri se referă la continuarea reformelor în domenii precum cercetarea și inovarea, decarbonizarea, îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat și dezvoltarea asistenței medicale online.

Aceasta este a doua plată efectuată către Bulgaria în timpul mandatului actualului Guvern. Cu această plată, fondurile totale primite de Bulgaria de la Comisia Europeană în cursul acestui an se ridică la 1,9 miliarde de euro, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din alocarea totală a Bulgariei în cadrul PNRR.

De asemenea, în acest an au crescut și plățile către beneficiari, de peste trei ori, de la 1,5 miliarde de leva, până la 4,5 miliarde de leva. Anul viitor, este de așteptat ca Bulgaria să trimită cererile de plată patru și cinci din PNRR.

Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție pe text, conform acordului de colaborare dintre agenții.