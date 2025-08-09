Bulgaria: Exporturile către SUA ar urma să scadă cu o treime

Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei și exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piața americană, a anunțat adjunctul ministrului Economiei și Industriei, Doncho Barbalov, informează Novinite.

Această scădere reprezintă aproximativ 1,5% din exporturile totale ale Bulgariei. În termeni macroeconomici, impactul asupra PIB-ului în 2025 ar urma să se situeze la 0,35%, a declarat Barbalov.

Oficialul a explicat că tarifele vamale medii efective impuse mărfurilor bulgare exportate în SUA se ridică la 12,51%, pe baza datelor privind exporturile în 2024. În special sunt vulnerabile exporturile din categorii de produse cheie, cum ar fi instrumentele medicale, chirurgicale și dentare, alături de semințele de floarea soarelui. Aceste domenii vor absorbi probabil consecințele noilor taxe vamale.

De asemenea, Barbalov a atras atenția asupra unui element specific al politicii comerciale a SUA față de Uniunea Europeană. Pentru mărfurile la care anterior erau impuse taxe vamale între 0% și 15%, noua taxă este de 15%. La produsele care deja au taxe vamale de peste 15%, taxele vamale rămân nemodificate. UE este singurul partener comercial al SUA unde este acest tip de taxe vamale.