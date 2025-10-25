Bulgaria extinde controlul statului asupra unei posibile vânzări de active ale Lukoil

Parlamentul bulgar a aprobat vineri o serie de modificări legislative conform cărora vânzarea activelor din Bulgaria ale Lukoil, o companie rusească sancționată săptămâna aceasta de SUA, este condiționată de obținerea aprobării Consiliului de Miniștri precum și a Agenției de Stat pentru Securitate Națională (DANS), transmite EFE.

Măsura, susținută de 119 dintre cei 191 de deputați prezenți, se va aplica companiilor care au legătură cu Lukoil și sunt înregistrate în Bulgaria, precum și tranzacțiilor care implică proprietăți imobiliare, instalații sau echipamente legate de producția și depozitarea petrolului.

Concret, Agenția de Stat pentru Securitate Națională (DANS) trebuie să efectueze un studiu preliminar și să emită un aviz scris înainte de orice tranzacție care implică vânzarea de acțiuni sau capital, printre altele, la societatea Lukoil Neftochim Burgas, proprietarul celei mai mari rafinării din Bulgaria.

Tranzacțiile fără autorizație guvernamentală vor fi considerate nule.

Lukoil Neftochim Burgas este cea mai mare rafinărie din Balcani și aprovizionează aproape toată piața bulgară. Din 2024, compania a încetat să importe țiței rusesc, în urma unei decizii parlamentare, și se aprovizionează în schimb cu petrol din alte țări.

Premierul Rosen Jeliazkov a convocat vineri o reuniune de urgență în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil. La reuniune au participat miniștrii de Interne, Afacerilor Externe, Energie, Finanțe, Economie și Justiție, alături de șefii instituțiilor de securitate națională.

‘Cetățenii bulgari pot să fie liniștiți, combustibilul lor este garantat. Prin urmare, aceste cantități sunt garantate de stat până la sfârșitul anului’, a declarat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, după întâlnire.

Premierul Jeliazkov a dat deja asigurări că producția și furnizarea de produse petroliere ‘nu vor fi afectate’, deoarece rafinăria Lukoil de la Burgas nu funcționează cu țiței rusesc, deși a avertizat asupra posibilelor dificultăți în tranzacțiile financiare și utilizarea sistemului SWIFT din cauza proprietății rusești a companiei.

În Bulgaria, Lukoil controlează rafinăria de la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, o rețea de peste 200 de benzinării și depozite de combustibili.