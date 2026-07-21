Bulgaria: Mai mulți turiști, mai puține plaje aglomerate

Numărul turiștilor care vizitează vara aceasta Bulgaria este în creștere, dar avansul nu este concentrat pe destinațiile tradiționale de la malul mării, informează Novinite.

Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT), a indicat că sosirile turiștilor în țară au crescut cu aproximativ 2%, cel mai semnificativ interes fiind pentru Sofia și Plovdiv.

Cele mai importante perioade pentru turismul bulgar se mută dincolo de lunile de vârf din vară, și dincolo de stațiunile de la Marea Neagră. De exemplu, în ianuarie au fost în Bulgaria 800.000 de vizitatori, dublu față de anii precedenți, a afirmat Draganov.

Acesta susține că avansul din perioada de iarnă este legat de extinderea legăturilor companiilor aeriene low-cost cu orașele din Europa, precum și dezvoltarea diferitelor tipuri de turism, dincolo de stațiunile de la Marea Neagră.

Tendința este reflectată și de gradul de ocupare în destinațiile tradiționale de la malul mării. Ivelin Kichukov, președintele Asociației turistice bulgare, a spus că în cursul săptămânii, în special de luni până joi, hotelurile de pe coastă au un grad de ocupare de aproximativ 50-60%, un declin de 15-20% comparativ cu perioada similară din 2025. Dar Kichukov se așteaptă la îmbunătățirea situației din august.

”Vineri, sâmbătă și duminică, stațiunile sunt rezervate complet”, a declarat Kichukov.