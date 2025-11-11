Bulgaria sporește măsurile de securitate la rafinăria deținută de Lukoil

Autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunțat luni premierul Rosen Zhelyazkov, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificările legale care-i permit să preia rafinăria și să o vândă unui nou proprietar, în contextul sancțiunilor occidentale.

Luni, Zhelyazkov a informat într-un comunicat că măsurile, care includ inspecții și supravegherea de către poliția militară, sunt preventive și sunt menite să prezerve infrastructura critică, inclusiv rafinăria și alte facilități.

Consiliul de Miniștri a emis duminică un comunicat în care precizează că Agenția securității de stat, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării vor lua măsuri suplimentare ‘pentru a asigura securitatea tuturor zonelor Lukoil – elemente de infrastructură critică de pe teritoriul Bulgariei’.

Conform comunicatului, ‘Ministerul Apărării folosește un sistem anti-drone în zona Burgas, sunt efectuate inspecții pentru a verifica îndeplinirea măsurilor de securitate de la facilitățile strategice. Echipaje ale poliției militare sunt pregătite să sprijine Ministerul de Interne’.

Postul bulgar de televiziune Nova TV a raportat că autoritățile verifică amănunțit intrarea vehiculelor, inclusiv pentru dispozitive explozive.

Conform modificărilor legale, autoritățile pot numi un director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, iar Lukoil, proprietarul legal al rafinăriei, nu va putea contesta tranzacția.

Luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

Trezoreria SUA a emis o licență care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunțe la orice tranzacții cu Lukoil.