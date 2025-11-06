Bulgaria vrea să accelereze vânzarea activelor Lukoil

Coaliția guvernamentală aflată la conducere în Bulgaria intenționează să propună o legislație care să permită numirea unui director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, deținută de Lukoil, afectată de sancțiuni, a anunțat miercuri presa locală, transmite Reuters.

Proiectul de document, consultat de agenția de presă Mediapool, vizează modificarea drepturilor directorului special, care va putea vinde active, iar proprietarul legal al rafinăriei nu va putea contesta tranzacția.

Luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

Bulgaria a confirmat că rafinăria Burgas și câteva subsidiare ale grupului Lukoil sunt vizate de sancțiuni. Guvernul de la Sofia a anunțat că discută cu autoritățile SUA pentru a se asigura că activitatea rafinăriei, unde se procesează zilnic 190.000 barili, poate continua.

Boyko Borissov, fost premier și liderul formațiunii GERB, care conduce coaliția aflată la conducere în Bulgaria, a declarat că legea privind numirea directorului special va fi introdusă miercuri.

‘Există multă logică în această decizie, de aceea vom depune miercuri proiectul de lege privind numirea directorului special’, a afirmat Borissov la postul public de televiziune BNT.

Trezoreria SUA a emis o licență care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunțe la orice tranzacții cu Lukoil.

Săptămâna trecută, Lukoil a anunțat vânzarea activelor internaționale în urma sancțiunilor impuse luna trecută de Statele Unite. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.

Vânzarea de active avută în vedere de Lukoil este cea mai semnificativă acțiune de până acum a unei companii rusești, în urma sancțiunilor occidentale impuse primelor două companii petroliere rusești din cauza războiului din Ucraina, care a început în februarie 2022.