Bursa de Valori Bucuresti: Cele 50 de companii semifinaliste ale programului BVB Arena 2024, selectate

Cele 50 de companii semifinaliste ale programului BVB Arena 2024 au fost selectate de membrii Comitetului de nominalizare, iar în perioada 8 – 31 iulie publicul va putea alege trei dintre cele 15 finaliste ale ediţiei BVB Arena 2024, prin vot exprimat pe platforma www.bvbarena.ro, conform unui comunicat de presă al Bursei de Valori Bucureşti.

Companiile semifinaliste au fost selectate dintre companiile nominalizate in prima etapa a programului. Anul acesta au fost 440 de nominalizări, dintre care 409 valide.

Cele mai multe companii nominalizate activează în comerţ, urmate de cele din sectorul IT&C, industrie alimentara şi industrie prelucrătoare.

Programul BVB Arena, derulat din 2017 de către Bursa de Valori Bucureşti, a depăşit 1.500 de companii înscrise în program. Fiecare ediţie a atins noi recorduri în ceea ce priveşte interesul faţă de program, materializat în numărul tot mai mare al companiilor nominalizate.

„Ca în fiecare an, am aşteptat cu nerăbdare selecţia companiilor semifinaliste pentru a ne confirma, încă o dată, valoarea pe care antreprenorii români o aduc pentru economia românească. În mod direct, prin produsele şi serviciile pe care le produc, prin ingeniozitatea afacerilor pe care le conduc şi, indirect, prin bunăstarea pe care o generează propriilor angajaţi şi familiilor acestora. Ediţia din acest an nu face excepţie, avem companii nominalizate care sunt mai mult sau mai puţin cunoscute publicului larg şi mă bucur că au acceptat să facă parte din comunitatea BVB Arena. Fiecare companie parte a programului, încă din etapa de nominalizare, este de fapt câştigătoare, întrucât programul de mentorat BVB Arena le este destinat tuturor celor nominalizaţi”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Cele 50 de companii semifinaliste BVB Arena 2024 sunt: Abund Berry, Alezzi Beach Resort, Apemin Tuşnad, Astra Vagoane, Autonom, Barleta, Benvenuti, BlueSpace Technology, Bookzone, Boromir, Christian Tour, Cloudage IO, Construcţii Erbaşu, Edus Platform, Ellisium Center, Eturia, evoMAG, Ferma Cu Omenie, Ferma Cu Omenie, Flip.ro, French Revolution, Golden Fish SRL, Graphtec Design, Grupul de firme Safir, Iona Woman, IT Genetics, Ivatherm, Lensa.ro, Mavericks Ads, Mindit Services, Misavan, Moldovan Carmangerie, Naturleg Organic Farming, Nomaad Container, Perla Harghitei, Plasmaserv, Plimob, Quartz Matrix, Qwerty Key, Scandia Food, Siteclick, Smart ID Dynamics, Sofiaman, TED’s Coffee, Tema Energy, Top Resorts, Tradiţii Din Natura, Transilvania Nuts, Trend Furniture, Tucano Coffee,Yobi Manufacturing.

„Numărul companiilor nominalizate în cadrul programului BVB Arena din acest an, precum şi tipologia celor 50 de semifinaliste, sunt semne ale interesului tot mai mare al antreprenorilor faţă de piaţa de capital şi implicit a succesului acestui program. Ştim că perioada de la intenţie până la listarea efectivă a unei companii nu este una scurtă, suntem însă încrezători că antreprenorii români înţeleg tot mai bine, datorită BVB Arena, care sunt avantajele directe şi indirecte ale finanţării pe bursă. Pentru că la bursă nu ridici doar capital, ci obţii şi o serie de avantaje intangibile, precum notorietate, vizibilitate, consolidarea reputaţiei. Avem deja câteva exemple de succes: de la debutul programului, peste 20 de companii au venit la bursă cu acţiuni sau obligaţiuni, iar rundele de finanţare s-au ridicat până aproape de 240 milioane de euro”, a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.

În prima etapă a proiectului BVB Arena, derulată în perioada 23 aprilie – 31 mai 2024, susţinători ai programului, alături de Comitetul de Nominalizare, au propus peste 400 de companii româneşti prin intermediul platformei www.bvbarena.ro. Cele mai multe companii nominalizate sunt din comerţ (17%), urmate de cele din sectorul IT&C (12%), industrie alimentară şi prelucrătoare cu câte 11%, servicii cu 10% şi, cu 7%, companii din domeniul construcţiilor. La nivelul distribuţiei geografice, Bucureşti şi Ilfov ocupă un procent cumulat de 37%, urmate de

Cluj, Iaşi, Braşov, Bacău, Suceava, Constanţa. În ceea ce priveşte segmentarea companiilor nominalizate, 81% sunt companii IMM, 9% Start-up-uri şi 10% Corporate.

Votul publicului va trimite direct în finala BVB Arena 2024 un număr de trei companii, în timp ce restul 12 vor fi alese de către Juriul BVB Arena, format din experţi în diverse domenii ale economiei. Cele 15 companii finaliste în ediţia BVB Arena 2024 vor fi anunţate public în cadrul Galei de Premiere din toamnă. În perioada octombrie-noiembrie 2024 programul BVB Arena prevede o etapă de mentorat la care vor putea participa companiile finaliste şi semifinaliste, companii nominalizate în ediţia curentă sau care se înregistrează în platforma programului.

BVB Arena este un program al Bursei de Valori Bucureşti, iniţiat încă din 2017 sub numele de Made in Romania, dedicat identificării şi promovării companiilor locale antreprenoriale de succes. Noul nume al programului – BVB Arena – anunţat odată cu lansarea ediţiei din acest an, plasează această iniţiativă dedicată antreprenorilor români sub umbrela proiectelor BVB. Prin dezvoltarea platformei www.bvbarena.ro, Bursa de Valori Bucureşti se poziţionează ca fiind principalul canal de finanţare pentru antreprenorii români, alături de sectorul bancar. Totodată,

platforma este dedicată investitorilor, consultanţilor şi, în special, companiilor cu perspective de creştere, care doresc să atragă finanţare de la investitori sau care se află în procesul de pregătire a unui plasament privat pe Piaţa AeRO sau pe Piaţa Principală.

În cursul anului 2024, derularea proiectului este sprijinită de CEC Bank, alături de partenerii: BRK Financial Group, European Bank for Reconstruction and Development, Banca Transilvania, BT Capital Partners, Goldring, Mazars, BNT Attorneys, Termene.ro, Propaganda, împreună cu susţinătorii Autoritatea de Supraveghere Financiară, Institutul de Studii Financiare (ISF), Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), Romanian Business Leaders (RBL), Envisia, Camera de Comerţ şi Industrie Germană şi Digi24.