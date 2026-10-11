Buzoianu cere demisia conducerii ANM, după achiziții de produse de lux din bani publici

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), după ce Corpul de Control a identificat achiziții de parfumuri, articole vestimentare și alte produse de lux din bugetul instituției, și a anunțat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Curții de Conturi.

‘Sutiene de lux cumpărate de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie. Am trimis Corpul de Control la ANM pentru a vedea cum au fost cheltuiți banii publici în ultimii ani de zile. Au fost găsite cumpărături de lenjerie intimă, rochii, poșete, pijamale, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata’, a declarat Diana Buzoianu într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, verificările au evidențiat cheltuieli de aproape 120.000 de lei pentru parfumuri și de 85.000 de lei pentru articole vestimentare, numai în anul 2025.

‘În cifre, în 2025, de exemplu, Corpul de Control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost dați pentru parfumuri. 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziționate produse cosmetice care au depășit valoarea de 11.000 de lei. Au fost achiziționate două ghivece ornamentale în valoare totală de peste 6.000 de lei. Și lista continuă’, a afirmat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a susținut că astfel de cheltuieli au continuat și în anul 2026 și a anunțat sesizarea instituțiilor competente.

‘Și în 2026, la fel, se văd abuzurile. Trimitem raportul Corpului de Control la Curtea de Conturi. Cer public demisia conducerii ANM, care a făcut posibil să fie așa o bătaie de joc făcută din bani publici’, a transmis aceasta.

Ministrul a precizat că vor fi utilizate căile legale pentru recuperarea sumelor cheltuite și sancționarea persoanelor responsabile.

‘Vom urma toate căile juridice pentru ca banii să fie recuperați, iar oamenii vinovați să fie sancționați. Instituțiile publice nu sunt moșii, nu sunt robinete care trebuie să curgă direct cu bani publici în buzunarele unora sau altora’, a subliniat Diana Buzoianu.