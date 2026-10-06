Buzoianu: România are parcuri naționale cu o istorie de aproape un secol

Fundația Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) au lansat, miercuri, o campanie națională de promovare a parcurilor naționale din România, denumită ‘Parcurile Generațiilor’.
Fundația Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) au lansat, miercuri, o campanie națională de promovare a parcurilor naționale din România, denumită ‘Parcurile Generațiilor’.
Miruță: Voi emite un ordin care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea navelor în Portul Constanța
Ungaria desecretizează dosarele informatorilor din perioada comunistă
Premierul desemnat Luca Niculescu: Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin
Noul director financiar al Renault va fi Carine Damois
Trump îi autorizează pe toți americanii să cumpere motorină scutită de taxe
Niculescu (ANRE): Licențierea activității de trading în energie ar urma să fie implementată din 2027
China a redus drastic avantajul SUA în domeniul IA
Putin a aprobat vânzarea subsidiarei rusești a băncii italiene UniCredit
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu
Bușoi: Trebuie să ne pregătim de o iarnă și de o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate
Motreanu: Grindeanu ne oferă teatrul obișnuit – comedia revendicării funcției de prim-ministru
Ionel Bogdan despre învestirea noului Guvern: PNL va lua o decizie după analizarea programului și a echipei
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George Simion, după desemnarea lui Luca Niculescu: Zero voturi de la AUR
Sorin Grindeanu: Noua nominalizare de premier continuă să sfideze matematica parlamentară
Luca Niculescu: E momentul să construim. Nu pot promite miracole, pot promite seriozitate în folosirea banului public
Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan candidat la funcția de premier
Ministrul Agriculturii anunță măsuri pentru fluidizarea exporturilor de cereale românești
Bolojan: Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale
UNSAR: Doar 17% dintre români spun că ar avea economii suficiente pentru a acoperi costurile unui dezastru
Scăderea nivelului de trai și sărăcia, printre principalele îngrijorări economice ale românilor