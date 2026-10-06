Actualitate

Buzoianu: România are parcuri naționale cu o istorie de aproape un secol

Posted on

Fundația Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) au lansat, miercuri, o campanie națională de promovare a parcurilor naționale din România, denumită ‘Parcurile Generațiilor’.

Related Items:, ,

Recommended for you

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top