BYD ar putea produce baterii pentru vehiculele electrice destinate pieței europene

Grupul auto chinez BYD va trebui să producă bateriile auto în Europa, în condițiile în care producția sa în regiune ar urma să crească în următorii ani, a afirmat miercuri consilierul special pentru Europa de la BYD, Alfredo Altavilla, transmite Reuters.

În următorii trei ani, BYD vrea să producă local toate vehiculele sale electrice (EV) pentru piața europeană, în încercarea de a evita taxele vamale impuse de UE, a anunțat, luna aceasta, vicepreședintele Stella Li, adăugând că în viitorul apropiat modelele hibride plug-in ar urma să domine vânzările grupului în Europa.

BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), construiește o fabrică în Ungaria, producția urmând să demareze spre finalul anului, și o alta în Turcia, a cărei activitate ar urma să înceapă în 2026, cu o capacitate totală de aproximativ 500.000 unități pe an.

Întrebat dacă BYD ia în considerare o facilitate suplimentară pentru Europa, Alfredo Altavilla a explicat că firma trebuie de asemenea să producă baterii în regiune.

‘Nu are rost să investești în asamblarea mașinilor (în Europa) și să aduci baterii din China’, a declarat el în timpul unei conferințe dedicate sectorului auto.

Altavilla a adăugat că BYD încă trebuie să decidă dacă va prioritiza o a treia uzină sau o facilitate de producere a bateriilor și ia în considerare toate statele europene pentru noi investiții, interacționând cu autoritățile locale.

Conglomeratul Berkshire Hathaway, deținut de miliardarul Warren Buffett, a vândut luni toate acțiunile deținute la BYD, încheind investiția începută în urmă cu 17 ani, a cărei valoare a crescut de atunci de peste 20 de ori.

Rugat să comenteze decizia, Altavilla a respins speculațiile că ar fi fost un semn al lipsei de încredere în companie.

Buffett ‘a făcut un profit de 20 de ori mai mare față de capitalul investit. A fost o decizie foarte bună. Suntem extrem de încântați că l-am avut pe Buffett ca investitor, iar faptul că a câștigat de pe urma investiției este exact modul în care acționează Berkshire Hathaway: cumpără, câștigă și vinde’, a declarat Altavilla.

Cel mai mare rival al Tesla a raportat primul declin al profitului trimestrial din ultimii trei ani și jumătate, pe fondul războiului prețurilor din China, cea mai mare piață auto mondială.

Vânzările BYD pe plan intern, responsabile pentru aproape 80% din livrările sale globale, au scăzut în august pentru a patra lună consecutiv.