Călătoriile bulgarilor în străinătate au crescut cu 5,5%

Rezidenții bulgari au efectuat 922.500 de călătorii în străinătate în luna mai 2026, cu 5,5% mai multe față de mai 2025, potrivit datelor preliminare publicate vineri de Institutul Național de Statistică (NSI).

Creșterea a fost înregistrată pentru toate scopurile de călătorie. O creștere anuală de 5,5% a fost raportată, de asemenea, și pentru luna aprilie.

Cele mai populare destinații pentru turiștii bulgari au fost Turcia, Grecia, România, Serbia, Germania, Macedonia de Nord, Italia, Austria, Spania și Franța.

Vizitele nerezidenților în Bulgaria au totalizat 1.021.800 în luna mai, în creștere anuală cu 2,4%. Creșteri au fost înregistrate pentru toate scopurile de călătorie, inversând declinul anual de 1,4% înregistrat în aprilie.

Cel mai mare număr de sosiri a provenit din România, Turcia, Grecia, Germania, Serbia, Regatul Unit, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina și Italia.

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