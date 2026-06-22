Cât costă securitatea energetică pentru țările din Europa Centrală, de Est și din Balcani

Efortul investițional necesar pentru implementarea proiectelor de gaze de pe Coridorul Vertical este de aproape 1,65 miliarde de euro pentru asigurarea scenariului de capacitate de circa 9,41 miliarde de metri cubi pe an. Pentru realizarea acestui plan este însă nevoie de finanțare americană și de finanțare din fonduri europene nerambursabile, arată ultima actualizare a proiectului privind realizarea Coridorului Vertical. Prin implementarea acestui culoar de transport al gazelor, proiect european lansat la inițiativa directorul general al companiei Transgaz, Ion Sterian, capacitate de transport de 9,41 miliarde de metri cubi pe an ar urma să urce în etapa a doua la 27 miliarde de metri cubi pe an. În prezent, capacitatea Coridorului Vertical este de 5,03 miliarde de metri cubi pe an. Grecia, Bulgaria și România au finalizat deja etape importante pentru Coridorul Vertical destinat alimentării cu gaz din sudul Europei până în Ucraina și Moldova. Acestea includ modernizări ale infrastructurii, conducte noi precum Interconectorul Grecia-Bulgaria (IGB), dar și acorduri comerciale și licitații speciale.

Conceptul Coridorului Vertical a fost promovat de România încă din anul 2016 ca inițiativă strategică în scopul reducerii dependenței de gazele rusești și facilitării aprovizionării cu LNG american produs de companii americane atât din Statele Unite ale Americii, cât și de companii americane din alte zone ale globului: Africa de Nord, offshore-ul Ciprului, câmpurile Leviathan și Tamar din Marea Mediterană etc. Membrii Inițiativei Coridorului Vertical <DESFA, Gastrade, ICGB, Bulgartransgaz (BTG), Transgaz, FGSZ, Eustream, Vestmoldtransgaz (VMTG) și Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU>, recunoscând necesitatea de a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu gaze naturale a piețelor lor, precum și importanța creșterii lichidității pieței prin facilitarea unor rute alternative de aprovizionare, și-au unit forțele în vederea realizării anumitor investiții necesare pentru eliminarea constrângerilor fizice existente pe traseul Coridorului Vertical, sporind astfel capacitatea sistemelor lor, în special în direcția sud – nord.

Cu ce gaze va fi alimentat coridorul

Prin implementarea Coridorului Vertical se va putea prelua LNG american produs de companii americane (Exxon, Chevron etc), inclusiv din terminalele LNG din Grecia existente (Revythoussa, Alexandroupolis) precum și din alte terminalele în fază de proiect (ex. Dioriga din Grecia).

„Dacă partea bulgară își îndeplinește angajamentele și realizează investițiile planificate, capacitatea Coridorului Vertical se va dubla, de la 5 miliarde de metri cubi la aproximativ 9,4 miliarde de metri cubi anual, echivalentul a aproximativ 27 de milioane de metri cubi pe zi”, potrivit directorul general Transgaz.

„Coridorul Vertical este inițiativa mea pentru transportul gazelor naturale de la sud la nord, aducând gaze din zona Mării Caspice, Azerbaidjan și gaze naturale lichefiate (GNL) de la terminalele din Grecia și Turcia, inclusiv GNL American. Acest lucru va contribui la diversificarea surselor de gaze naturale și va crește securitatea aprovizionării cu gaze către țările din Europa Centrală și de Est și din Balcani. Integrarea conductei BRUA în Coridorul Vertical transformă România într-un jucător major pe piața de gaze din regiune”, mai spune Ion Sterian.

Venituri în plus pentru Transgaz

Potrivit directorului general Transgaz, Ion Sterian, dezvoltarea acestui coridor va genera venituri suplimentare pentru companie și va crește importanța strategică a României în regiune. „Toate aceste investiții vor însemna un tranzit mai mare prin România pentru Republica Moldova și, în special, pentru Ucraina. Pe de altă parte, Ungaria a contractat gaze din Azerbaidjan și Turcia. Toate acestea se traduc în venituri pentru Transgaz, care sunt canalizate în investiții și taxe plătite la bugetul de stat. De asemenea, consolidează rolul României în această parte a Europei – în Europa Centrală și de Est și în Balcani – ca hub de gaze, atât fizic, cât și comercial”, ne-a declarat directorul general al Transgaz. Dezvoltarea Coridorului Vertical și reducerea dependenței de gazele rusești vor contribui la consolidarea securității energetice în Europa de Est și în Balcani. „Crește rolul și prestigiul țării în acestă parte a Europei, estul, centrul Europei și Balcani, ruperea dependenței de gazul rusesc în toată această zonă”, a subliniat Ion Sterian. Șeful Transgaz a mai spus că investițiile realizate în ultimii ani, inclusiv proiectul BRUA și conectarea Republicii Moldova la sistemul românesc de transport al gazelor, au contribuit la schimbarea echilibrului energetic din regiune. „Crește rolul și prestigiul țării, devenim un jucător important în această zonă a Europei”, a mai spus acesta.