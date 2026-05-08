Ce așteptări există azi în piața de sisteme de aer condiționat pentru afaceri?

Piața de climatizare comercială trece printr-o perioadă de recalibrare. După un an 2024 marcat de consum record, semnalele din 2025 și primele luni din 2026 indică o contracție semnificativă, cu efecte vizibile pe toate segmentele – de la unitățile rezidențiale până la sistemele complexe de tip VRV/VRF destinate clădirilor comerciale și industriale.

Un an de vârf urmat de o „răcire” bruscă

2024 a reprezentat apogeul cererii pentru sisteme de aer condiționat, dar explicația vine în mare parte din condițiile meteorologice extreme care au marcat acel sezon. Vara anului 2024 a adus temperaturi care au depășit frecvent pragul de 40 de grade Celsius, iar perioadele caniculare s-au extins neobișnuit de mult – din luna iunie până în septembrie. În aceste condiții, atât segmentul rezidențial, cât și cel comercial au înregistrat comenzi record, forțând distribuitorii să opereze la capacitate maximă și să reducă semnificativ timpii de livrare pentru echipamente cu indici de eficiență energetică ridicați – clasificare A+++ și valori SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) de peste 8,5.

Revenirea la normalitate climatică în 2025, combinată cu un context economic tot mai tensionat, a generat însă o contracție a pieței de aparate de aer condiționat estimată la circa 20% față de nivelul anterior. Conform surselor din piață, această ajustare nu este episodică, ci reflectă o tendință structurală care se prefigurează să continue și în 2026.

Contracția atinge toate segmentele, inclusiv gamele de vârf

Un aspect remarcabil al actualei dinamici de piață este că ajustarea negativă nu a ocolit nici segmentele premium. Sistemele complexe de tip VRV/VRF (Variable Refrigerant Volume/Flow), care permit controlul individualizat al temperaturii în zeci de zone simultane și sunt utilizate în clădiri de birouri, hoteluri sau centre comerciale cu suprafețe de peste 2.000 mp, au resimțit și ele scăderi ale comenzilor. Același lucru este valabil pentru unitățile tip casetă – frecvent instalate în tavane false ale spațiilor comerciale – și pentru unitățile de aer condiționat tip duct, integrate în sisteme centralizate de ventilație și climatizare.

Aparatele de aer condiționat multisplit, utilizate în aplicații semi-comerciale – de exemplu în cabinete medicale, birouri de dimensiuni mici și medii, spații de retail -, au înregistrat și ele cereri mai reduse, în special în primul trimestru al anului 2026. Furnizorii consultați descriu o piață în care ofertele tehnice sunt pregătite, dar decizia de achiziție sau chiar de livrare a echipamentului deja plătit, este în mod repetat amânată.

Stagnarea din construcții blochează lanțul de aprovizionare

Contracția pieței de climatizare nu poate fi înțeleasă în afara contextului mai larg al sectorului construcțiilor și al investițiilor de afaceri. Activitatea în construcții comerciale și industriale – principalul motor al cererii pentru sisteme de aer condiționat de capacitate mare (peste 50 kW) – a stagnat vizibil. Proiectele de investiții au fost înghețate sau amânate pe termen nedefinit, fără comunicări formale din partea beneficiarilor, ceea ce a creat dificultăți majore de planificare pentru distribuitori și instalatori.

Concret, mulți furnizori s-au văzut nevoiți să-și suspende sau să reducă semnificativ achizițiile de stocuri noi pentru 2025–2026, în condițiile în care echipamentele comandate anterior – unele cu puteri frigorifice de 12 până la 50 de tone de refrigerare – se află deja în depozite, nelivrate (deși, în unele cazuri, ele sunt deja achitate). Capacitățile de stocare ocupate cu marfă nevândută au generat presiuni financiare suplimentare, mai ales pentru operatorii cu finanțare pe termen scurt.

Segmentul B2C rezistă greu, chiar și cu oferte speciale

Criza nu s-a limitat la segmentul B2B. Piața de consum final (B2C) a resimțit și ea efectele, în ciuda eforturilor unor jucători de a stimula cererea de aparate noi prin programe de tip buyback lansate în ultima parte a anului 2025. Aceste scheme, care permiteau clienților să predea echipamentele vechi în schimbul unor discounturi aplicabile la achiziția unui aparat nou cu clasă energetică superioară, au generat un oarecare interes, insuficient, totuși, pentru a compensa declinul general.

Comportamentul consumatorilor a reflectat o prudență accentuată față de cheltuielile discreționare, în condițiile în care ratele dobânzilor au rămas ridicate, iar costul total de proprietate al unui sistem de aer condiționat – incluzând instalarea, întreținerea anuală și consumul electric – a crescut considerabil.

În aceste condiții cam toate brandurile importante din piață și-au ratat țintele de venituri pentru 2025, și situația pare la fel de dificilă și în acest an.

Manopera de instalare devine tot mai costisitoare

Una dintre tendințele cu impact direct asupra accesibilității financiare a sistemelor de climatizare este scumpirea semnificativă a serviciilor de montaj. Pachetele de montaj aer condiționat au crescut ca preț atât din cauza inflației generale, care a majorat costurile materialelor (țevi de cupru, izolanți, cabluri electrice, suporți de fixare), cât și din cauza penuriei accentuate de tehnicieni autorizați.

Conform estimărilor din piață, costul unui pachet de instalare pentru un sistem monosplit de capacitate medie (9.000-12.000 BTU/h) a crescut cu 25–35% față de nivelul din 2022, ajungând în acest an la 1200-1400 RON (cu tot cu TVA). Pentru sisteme multisplit cu trei sau patru unități interioare, sau pentru sisteme VRV/VRF de capacitate mare, creșterile de preț ale manoperei depășesc adesea 40%, reflectând atât complexitatea tehnică a instalării, cât și disponibilitatea redusă a personalului calificat.

Numărul tehnicienilor cu certificare F-Gaz și experiență în sisteme de climatizare comercială rămâne insuficient față de cerere, iar formarea unuia nou necesită minimum doi până la trei ani de practică supervizată – ceea ce face ca această problemă structurală să nu poată fi rezolvată rapid.

Perspective pentru restul anului 2026

Semnalele de piață pentru a doua jumătate a anului 2026 sunt mixte. Pe de o parte, există așteptarea că unele proiecte comerciale amânate vor reintra în execuție pe măsură ce incertitudinea economică se reduce. Pe de altă parte, absența unor stimulente fiscale clare pentru eficiență energetică – un factor care a dinamizat piețele vest-europene – menține cererea la niveluri moderate.

Furnizorii care vor reuși să traverseze această perioadă sunt cei care au gestionat prudent stocurile, au investit în pregătirea echipelor tehnice proprii și au construit relații de parteneriat solid cu beneficiarii finali – mai ales în segmente cu ciclu lung de decizie, cum sunt proiectele de infrastructură sau clădirile cu destinație mixtă.

Piața de aer condiționat pentru afaceri rămâne una cu potențial real pe termen mediu, dar 2026 se anunță un an al consolidării, nu al expansiunii.