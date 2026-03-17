Cea mai mare parte a românilor păstrează în sertare telefoane mobile vechi, încărcătoare și cabluri

Majoritatea românilor (86%) păstrează în casă telefoane mobile vechi, depozitate prin sertare, arată un studiu dat publicității marți.

Potrivit sursei citate, peste jumătate dintre respondenți (56%) dețin două sau trei telefoane vechi, în timp ce aproape o treime (31%) au patru sau mai multe.

‘Fenomenul este partea a ceea ce specialiștii numesc ‘sertarul invizibil’, adică acumularea în gospodării a echipamentelor electrice și electronice scoase din uz, care nu mai sunt folosite, dar nici reciclate. Deși la nivel declarativ românii consideră reciclarea importantă, comportamentele reale arată o discrepanță majoră între intenție și acțiune. În multe cazuri, aceste echipamente sunt pur și simplu depozitate ani de zile în sertare sau debarale. Dintre obiectele electronice pe care românii le păstrează în gospodării, deși nu le mai folosesc, telefoanele mobile sunt cele pentru care au cel mai mare atașament’, menționează cercetarea realizată de Ipsos pentru Asociația Environ.

Totodată, în afară de telefoane, în casele românilor se mai află încărcătoare și cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri și tablete (35%), respectiv baterii și jucării cu baterii (32%), iar valoarea totală estimată a echipamentelor electronice neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge până la 1.500 de lei, în trei din cinci cazuri.

Cercetarea de specialitate relevă faptul că motivele pentru care românii nu renunță la electronicele vechi sunt convingerea că le-ar putea folosi în viitor (37%), faptul că nu știu unde să le ducă pentru reciclare (35%) sau așteptarea unor campanii cu beneficii materiale sau vouchere (34%).

‘Pe lângă acumularea în locuințe, unele electronice uzate ajung direct în fluxul de deșeuri menajere. Acest comportament apare mai frecvent în rândul persoanelor tinere, cu vârste între 18 și 39 de ani, cu venituri peste medie. Când un aparat iese din funcțiune, 36% dintre respondenți au spus că îl depozitează, în vreme ce 21% au recunoscut că l-au aruncat la gunoiul menajer în ultimele 12 luni’, notează studiul.

Conform cercetării, patru din zece români afirmă că au cumpărat cel puțin un dispozitiv electronic sub influența reclamelor sau recomandărilor din social media, iar șase din zece regretă ulterior achiziția unui echipament pe care ajung să îl folosească foarte rar.

De asemenea, în medie, telefoanele mobile sunt înlocuite o dată la patru ani, în timp ce electrocasnicele mari sunt schimbate mult mai rar, aproximativ o dată la opt ani. În acest context, femeile înlocuiesc dispozitivele atunci când se defectează, iar bărbații atunci când apar modele cu funcții noi. În același timp, 83% dintre respondenți cred că electronicele moderne sunt mai puțin rezistente decât cele fabricate în trecut, ceea ce contribuie la un ciclu de înlocuire tot mai rapid.

Referitor la ideea de a repara dispozitivele, doar un român din cinci a reparat ultimul echipament defect, iar principalul motiv pentru care nu a făcut-o a fost costul ridicat al operațiunii, menționat de 46% dintre respondenți. Totuși, 70% dintre cei chestionați spun că ar repara dispozitivul dacă reparația ar costa aproximativ 20% din prețul unui produs nou. În schimb, doar jumătate dintre respondenți ar fi dispuși să cumpere un produs recondiționat, reținerile fiind legate de teama că se vor strica repede (46%) sau diferența de preț între un produs nou și unul recondiționat care nu este suficient de mare (20%).

‘Lipsa de încredere în reciclare rămâne o barieră majoră. În ciuda creșterii vizibilității temelor de mediu în spațiul public, nivelul de încredere în sistemul de reciclare a deșeurilor electrice și electronice rămâne scăzut. Doar 30% dintre români au încredere că echipamentele colectate sunt reciclate corect. 46% spun că se gândesc frecvent că ajung la groapa de gunoi. 48% nu pot numi nicio organizație sau instituție implicată în reciclarea DEEE, iar o treime dintre respondenți declară că nu știu unde să ducă echipamentele electrice vechi’, se arată studiu.

Datele analizate evidențiază faptul că două elemente esențiale ar putea debloca reciclarea electronicelor în România: simplitatea procesului și stimulentele financiare. Astfel, 63% din totalul celor intervievați ar fi motivați să recicleze dacă ar primi un voucher sau o reducere, la achiziționarea unui produs nou, 57% ar prefera un serviciu de ridicare gratuită de acasă, iar 92% spun că ar preda toate echipamentele din casă în următoarele 30 de zile dacă reciclarea ar fi la fel de simplă ca returnarea unui colet.

Studiul Ipsos a fost realizat online, în perioada 5-9 martie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.000 de respondenți, cu vârsta de peste 18 ani, utilizatori de Internet din România.