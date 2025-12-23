ChatGPT lansează prima recapitulare anuală

După modelul platformelor de muzică, ChatGPT oferă acum propria recapitulare anulă, în care sintetizează, în propriul stil, activitatea utilizatorilor din anul care este pe cale să se încheie.

Recapitularea chatbot-ului dezvoltat de OpenAI poartă numele „Your Year with ChatGPT” şi este accesibilă abonaţilor Plus şi Pro, precum şi conturilor gratuite.

Pentru că are nevoie să acceseze istoricul de activitate al utilizatorilor, această funcţie apare doar dacă utilizatorii au activate opţiunile „reference saved memories” şi „reference chat history”.

„Your Year with ChatGPT” se inspiră de la Spotify şi alte platforme de muzică pentru a oferi informaţii despre activitatea utilizatorilor din cursul anului într-un format atrăgător şi cu elemente care pot fi partajate pe platformele sociale.

De exemplu, unui utilizator care a folosit ChatGPT pentru a descoperi o soluţie sau idee, i se ofere premiul „Creative Debugger”.

Subiectele care au reieşit cel mai adesea din comenzile utilizatorului sunt prezentate de chatbot într-o scurtă poezie, creaţie proprie.

Recapitularea ”Your Year with ChatGPT” este disponibilă, deocamdată, doar Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă şi Marea Britanie.