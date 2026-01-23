Cheltuielile cu protecția mediului, în România, au reprezentat 2,4% din PIB, în 2023

Valoarea cheltuielilor cu protecția mediului, în România, la nivelului anului 2023, a fost de 38,094 miliarde de lei, echivalentul a 2,4% din Produsul Intern Brut (PIB), arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, investițiile pentru protecția mediului au fost realizate în proporție de 61% de către producătorii specializați, iar 39% de către producătorii nespecializați, în anul 2023.

Datele INS relevă faptul că, la nivel național, valoarea cea mai mare a cheltuielilor de protecția mediului a fost înregistrată de întreprinderi, fiind într-o continuă creștere în perioada 2018-2023, de la 13,347 milliarde de lei, în anul 2018, la 25,804 miliarde de lei, în 2023.

În acest sens, în perioada 2018-2023, valoarea cheltuielilor de protecția mediului înregistrată de întreprinderi a fost de circa două ori mai mare decât cea înregistrată de administrația publică centrală și locală. Întreprinderile au contribuit cu cea mai mare pondere la totalul cheltuielilor naționale, reflectând angajamentul continuu al mediului economic privat în domeniul protecției mediului, susține INS.

Conform statisticii oficiale, cea mai mare valoare a consumului intermediar, respectiv 11,926 miliarde de lei, a fost înregistrată de producătorii specializați, în anul 2023, și a reprezintat 69,1% din consumul intermediar total. Ponderea consumului intermediar înregistrat de producătorii nespecializați a fost de 30,9% în consumul intermediar total.

În același timp, scopul de mediu al deșeurilor, recuperarea și economisirea materialelor (CEP 04) a avut cea mai mare pondere în totalul consumului intermediar (66,1%) în anul 2023.

Consumul intermediar reprezintă valoarea tuturor bunurilor și serviciilor care au fost consumate în cursul unei perioade pentru obținerea volumului total al producției.

La capitolul investiții destinate protecției mediului, în anul 2023, acestea, analizate pe categorii de producători, prezintă o distribuție aproape inversă, comparativ cu anul 2008. Astfel, investițiile realizate de către producătorii specializați au reprezentat 61% din total, în perioada menționată, față de numai 39,8% în 2008, în timp ce ponderea investițiilor efectuate de către producătorii nespecializați a scăzut la 39% (în 2023), de la 60,2%, în intervalul de referință.

Pe total, valoarea cheltuielilor naționale de protecție a mediului, în anul 2023, a fost de 38,094 miliarde de lei, reprezentând 2,4% din PIB.