Chesnoiu (AFIR): Am crescut absorbția fondurilor europene; ultimele analize arată undeva la 96-98 % din totalul alocat în 2014 – 2020

”Putem spune că banii europeni destinați agriculturii și spațiului rural sunt absorbiți întotdeauna aproape de maxim. Am crescut gradul de absorbție și chiar pe ultimele analize pe care le-am făcut cred că vom merge undeva la 96-98% din totalul de fonduri alocate pentru exercițiul anterior, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, fermierii și beneficiarii noștri s-au acomodat și s-au obișnuit cu rigorile regulamentelor europene și ale condiționalităților impuse în vederea accesării acestor bani. De partea cealaltă, și calitatea serviciilor oferite de colegii mei din AFIR a crescut de asemenea, pentru că este o instituție publică poate un pic mai aparte, nu vreau să trec de limita modestiei, dar întotdeauna am fost deschiși pentru beneficiarii noștri în a-i îndruma și a le fi parteneri și nu doar finanțatori”, a spus el.

Șeful AFIR a subliniat că Guvernul român și-a însușit un concept la care el a ”ținut foarte mult” și anume acela al complementarității fondurilor europene cu fondurile naționale.

”Aș vrea să subliniez un lucru extrem de important, mai ales în zona aceasta regională, a unei piețe regionale și europene, dar mai ales regionale în care ne aflăm, și anume un concept la care am ținut foarte mult și pe care în ultima perioadă Guvernul și l-a însușit – anume acela al complementarității fondurilor europene cu fondurile naționale. Pe fondurile europene suntem limitați de condiționalitățile impuse de regulamente sau de liniile finanțatoare orizontal în toate cele 27 de state, iar statul nostru – sau fiecare stat membru al Uniunii Europene – are la dispoziție instrumentul ajutoarelor de stat, pentru că a fost o amplă dezbatere în public vizavi de cât ar trebui să intervină sau să nu intervină statul în economie. Fiecare stat poate interveni prin ajutoare țintit acolo unde consideră că este cazul. Și cred că cel mai bun exemplu pe care putem să-l dăm este programul Investalim și spuneam de AFIR. 600 de milioane de euro buget pus la dispoziție de stat român prin ajutoare de stat țintite pe exact zonele deficitare din balanța comercială, astfel încât să creăm unități mari de producție, capacitate mare de a pune pe piață produse, în primul rând pentru a ne asigura consumul național, consumul intern, dar, de ce nu, să vizăm și exportul”, a susținut Adrian Chesnoiu.

În opinia sa, industria alimentară este o zonă unde se poate interveni statal, țintit, cu aceste ajutoare de stat, astfel încât România să poată fi competitivă pe piață.

Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, a participat, marți, la ZF Agrobusiness Summit 2025: Agricultura: de la hrană la business.