China acuză probleme de securitate la cipurile Nvidia H20 destinate pieţei chineze

Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat duminică faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autorităţile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existenţa unor ”uşi din spate” în aceste produse, transmite CNBC.

Potrivit articolului publicat pe WeChat de Yuyuan Tantian, asociat televiziunii CCTV, cipurile nu sunt nici avansate tehnologic, nici prietenoase cu mediul.

”Când un tip de cip nu este ecologic, avansat sau sigur, avem, desigur, opţiunea să nu-l cumpărăm”, notează sursa.

Cipurile H20 au fost dezvoltate special pentru China după restricţiile impuse de SUA în 2023 asupra exportului de cipuri AI performante. Administraţia preşedintelui Donald Trump a interzis vânzarea lor în aprilie 2024, dar a ridicat interdicţia în iulie.

Pe 31 iulie, autoritatea chineză pentru spaţiul cibernetic a convocat Nvidia pentru a explica dacă există riscuri de securitate, compania negând existenţa unor ”uşi din spate”.

Totuşi, Yuyuan Tantian susţine că aceste cipuri ar putea permite funcţii precum ”oprirea de la distanţă” printr-un astfel de mecanism.

Criticile vin după ce şi publicaţia People’s Daily a cerut Nvidia să ofere dovezi convingătoare” pentru a elimina temerile utilizatorilor chinezi şi a recâştiga încrederea pieţei.