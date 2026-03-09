China avertizează asupra unui posibil nou deficit global de cipuri, pe fondul escaladării conflictului dintre Nexperia şi filiala sa chineză

Ministerul Comerţului din China a avertizat sâmbătă asupra riscului unei noi crize globale în lanţul de aprovizionare cu semiconductori, din cauza ”noilor conflicte” dintre producătorul olandez de cipuri Nexperia şi subsidiara sa din China, transmite Reuters.

Producţia din industria auto globală a fost deja perturbată în luna octombrie, când Beijingul a impus controale la export asupra cipurilor Nexperia fabricate în China, după ce autorităţile din Ţările de Jos au preluat compania de la compania-mamă chineză Wingtech. Cipurile produse de Nexperia sunt utilizate pe scară largă în sistemele electronice ale automobilelor.

Deşi deficitul de cipuri s-a mai atenuat după negocieri diplomatice, conflictul dintre sediul central din Ţările de Jos şi filiala din China s-a intensificat. Conducerea olandeză susţine eliminarea controlului Wingtech asupra companiei, în timp ce partea chineză cere restabilirea acestuia.

Avertismentul Beijingului vine după ce filiala chineză responsabilă de ambalarea cipurilor a acuzat vineri conducerea din Ţările de Jos că a dezactivat conturile informatice ale tuturor angajaţilor din China.

Ministerul Comerţului a declarat într-un comunicat publicat pe site-ul oficial că această acţiune ”a provocat noi conflicte şi a creat dificultăţi suplimentare pentru negocierile dintre companii”.

Autorităţile chineze au afirmat că Nexperia din Ţările de Jos ”a perturbat grav producţia şi operaţiunile normale ale companiei” şi au avertizat că, dacă situaţia va declanşa din nou o criză globală a producţiei şi aprovizionării cu semiconductori, responsabilitatea va reveni integral Olandei.

Într-un comunicat emis vineri, entitatea olandeză a Nexperia nu a negat intervenţia asupra sistemelor IT, însă a respins acuzaţia filialei chineze potrivit căreia această acţiune ar fi afectat producţia la fabrica de asamblare şi testare din provincia Guangdong.

Filiala chineză a reacţionat la eliminarea controlului Wingtech, în septembrie, declarându-se independentă de compania-mamă din Ţările de Jos. De atunci, cele două părţi s-au acuzat reciproc de negocieri de rea-credinţă, iar sediul central din Olanda a suspendat livrările de waferi către fabrica din Guangdong.

Eforturile Beijingului, ale autorităţilor de la Haga şi ale Bruxellesului de a media conflictul nu au reuşit până acum să rezolve disputa.

China a acuzat autorităţile olandeze că nu au făcut suficiente demersuri pentru a forţa un compromis din partea conducerii Nexperia şi pentru a opri procedurile judiciare din Amsterdam, care au transferat în octombrie acţiunile Wingtech către un avocat olandez.