China continuă să construiască parcuri eoliene și fotovoltaice în pofida riscului de risipă

Proiectele în derulare care vizează construcția de parcuri eoliene și fotovoltaice în China continuă să le depășească pe cele din restul lumii, chiar dacă există un risc crescut ca o parte din energia produsă de aceste instalații să fie irosită, transmite Bloomberg.

Potrivit unui raport Global Energy Monitor publicat marți, în luna iunie, în China erau în construcție capacități fotovoltaice de 262 de Gigawați și eoliene de 151 de Gigawați. În ambele cazuri este vorba de o creștere față de situația de la finele anului 2021 și arată că China continuă să construiască facilități de producție a energiei regenerabile, chiar dacă datele oficiale vorbesc de o încetinire, susține Aiqun Yu, analist pentru Asia de Est la GEM.

Această situație a apărut după ce noile reguli de stabilire a prețurilor la electricitate, din iunie 2025, au încurajat companiile să accelereze programele de construcție pentru a finaliza proiectele înainte de termenul limită.

‘Dacă ne uităm la proiectele în derulare, elanul nu a încetinit niciodată cu adevărat. Nu ar trebui să subestimăm niciodată disponibilitatea Chinei de a construi capacități eoliene și fotovoltaice pe scară largă’, a spus Aiqun Yu.

Proiectele în derulare prefigurează o posibilă relansare a capacităților instalate în a doua jumătate a anului. În pofida faptului că până la finele lunii mai China a instalat doar 60 de gigawați de panouri fotovoltaice, analiștii de la BloombergNEF prognozează că gigantul asiatic va ajunge la 255 de gigawați până la sfârșitul anului.

Cel mai mare risc pentru capacitățile regenerabile este acela de a fi obligate să reducă producția, atunci când gestionarul rețelei electrice obligă operatorii de parcuri eoliene și fotovoltaice să închidă instalațiile pentru a evita suprasolicitarea rețelei cu exces de electricitate. Potrivit GEM situațiile de reducere a producției au crescut în toată China, dar mai ales în regiunile vestice, unde se află o mare parte din proiectele în curs de derulare.

Potrivit lui Aiqun Yu, China încearcă să rezolve problema printr-o abordare bazată pe doi piloni: construirea de linii de transport pe distanțe lungi pentru a transporta electricitatea spre est, și în același timp, mutarea industriilor mari consumatoare de energie spre vest pentru a profita de oferta abundentă de energie. Chiar dacă această abordare are sens, riscă să consolideze și mai mult utilizarea cărbunelui, dacă nu este însoțită de măsuri care să dea prioritate sursele regenerabile, a spus Yu. Liniile electrice pe distanțe lungi existente din China transportă deja de aproximativ două ori mai multă energie pe bază de cărbune decât energie electrică regenerabilă.

Între timp, proiectele de construire a instalațiilor de hidrogen verde pentru a utiliza excesul de energie curată riscă să fie folosite doar ca paravan pentru tranziția energetică, a spus Aiqun Yu, permițând companiilor să îndeplinească cerințele de reglementare fără a afecta prea mult industriile puternic poluante.

Primul plan cincinal al Beijingului privind stimularea consumului, prezentat săptămâna trecută, nu a reușit să vină cu măsurile îndrăznețe necesare pentru a face din cheltuielile personale prioritatea strategică promisă de factorii de decizie de la Beijing.