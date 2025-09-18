China le-a spus companiilor sale de tehnologie să nu mai cumpere cumpere cipuri AI de la Nvidia

Autoritatea de reglementare a internetului din China a ordonat celor mai mari companii locale de tehnologie să oprească achizițiile de chipuri cu inteligență artificială de la producătorul american Nvidia, în contextul în care Beijingul își intensifică eforturile pentru a-și stimula industria internă și a-și reduce dependența de tehnologia americană, a anunțat miercuri cotidianul Financial Times.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC) a anunțat săptămâna aceasta companii precum ByteDance și Alibaba să înceteze testele și comenzile pentru chipurile RTX Pro 6000D, concepute special de Nvidia pentru piața chineză.

De asemenea, mai multe companii chineze au dezvăluit că anterior au lansat comenzi pentru zeci de mii de chipuri RTX Pro 6000D și că au început lucrările de testare și verificare cu furnizorii de servere Nvidia, însă după ce a venit ordinul de la CAC le-au spus furnizorilor să oprească lucrările, au adăugat sursele.

Interdicția depășește îndrumările anterioare ale autorităților de reglementare care s-au concentrat pe H20, celălalt cip Nvidia destinat exclusiv Chinei, utilizat pe scară largă pentru Inteligență Artificială. Aceasta vine după ce autoritățile de reglementare chineze au ajuns la concluzia că cipurile produse pe plan local au atins performanțe comparabile cu cele ale modelelor Nvidia utilizate în China.

Beijingul pune presiune pe companiile tehnologice chineze pentru a stimula industria semiconductorilor autohtonă și a le elimina dependența de Nvidia, astfel încât să poată concura într-o cursă a inteligenței artificiale împotriva SUA.

‘Mesajul este acum clar și răsunător. Anterior, oamenii sperau la o reluare a contractelor cu Nvidia dacă situația geopolitică se îmbunătățește. Acum, toată lumea este implicată în construirea sistemului intern’, a declarat un director executiv al uneia dintre companiile tehnologice.

Nvidia a început să producă chipuri special concepute pentru piața chineză după ce fostul președinte american Joe Biden a interzis companiei să exporte cele mai performante produse ale sale în China, într-un efort de a limita progresul Beijingului în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit unor surse citate de FT, autoritățile de reglementare din Beijing au convocat recent producătorii autohtoni de cipuri, cum ar fi Huawei și Cambricon, precum și Alibaba și gigantul de căutare online Baidu, care își produc și ei proprii semiconductori, pentru a raporta cum se compară produsele lor cu cipurile Nvidia. Aceștia au concluzionat că procesoarele cu Inteligență Artificială din China au atins un nivel comparabil sau chiar peste cel al produselor Nvidia permise în cadrul controalelor la export, a adăugat sursa.

Financial Times a relatat luna trecută că producătorii de cipuri din China încearcă să tripleze producția totală de procesoare AI în 2026. ‘Consensul la nivel înalt este acum că va exista suficientă ofertă internă pentru a satisface cererea fără a fi nevoie să cumpere cipuri Nvidia’, a declarat o sursă din industria de chipuri.