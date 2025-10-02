China reduce folosirea echipamentelor Nokia și Ericsson în rețelele de telecomunicații

China reduce utilizarea echipamentelor companiilor europene Nokia și Ericsson în rețelele sale, în cadrul încercărilor președintelui Xi Jinping de a decupla infrastructura tehnică critică a țării de Occident, se arată într-un articol apărut în publicația britanică Financial Times (FT).

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat că firmele chineze de stat care cumpără echipamente IT – operatori de rețele de telefonie mobilă, companii de utilități și alte industrii – analizează cu mai multă atenție ofertele străine.

Tranzacțiile în urma cărora sunt necesare contracte cu grupul suedez Ericsson și cel finlandez Nokia sunt depuse pentru o analiză pe probleme de securitate națională la Administrația spațiului cibernetic din China (CAC). Analizele pot dura trei luni sau mai mult. Chiar în situația în care companiilor europene obțin în cele din urmă aprobarea, auditul îndelungat și nesiguranța le fac să fie în dezavantaj față de rivalii chinezi care nu sunt analizați, au precizat sursele.

‘Dacă China face asta din motive de securitate națională întrebarea e de ce Europa nu adoptă măsuri similare, aplicând aceleași standard’, se întreabă sursele.

Eforturile Beijingului de a renunța la firmele europene vin după ce unele guverne din Europa au avertizat împotriva giganților chinezi din domeniul telecomunicațiilor, cum ar fi Huawei și ZTE. Dar aceste avertismente au avut doar un impact limitat asupra cotei de piață a companiilor chineze pe continent.

Șeful statului chinez vrea să înlocuiască segmente largi de tehnologie străină și să reducă dependența de echipamentele din Occident, pe fondul eforturilor din domeniul R&D (cercetare și dezvoltare) prin care se încearcă extinderea aplicațiilor realizate de firmele chinezești.

Eforturile Beijingului de a renunța la echipamentele din Europa s-au extins după ce în 2022 a fost actualizată legislația privind securitatea cibernetică în China. Aceasta cere operatorilor de ‘infrastructuri critice’ să trimită la Administrația spațiului cibernetic datele pentru orice achiziție cu potențial de risc de securitate.

Cumpărătorii de stat de echipamente de telecomunicații cer acum licitatorilor să includă o documentație detaliată pentru fiecare componentă din sistemele lor și partea care reprezintă conținut local. Clienții trimit documentația detaliată către CAC pentru aprobare, iar instituția anunță direct firmele chineze de stat dacă pot face achiziția.

Restricțiile Beijingului au dus la scăderea cotei combinate de piață în China a Ericsson și Nokia în rețelele de telefonie mobilă în China la aproximativ 4% în 2024, de la 12% în 2020, conform analistului Stefan Pongratz de la Dell’Oro Group.

Ambele companii au raportat scăderea veniturilor în statul asiatic.

Huawei și ZTE au rămas cu 30 – 35% din piața europeană de infrastructură mobilă, un declin de doar 5 – 10 puncte procentuale față de 2020, arată datele firmei Dell’Oro Group.

Reprezentanții Ericsson și Nokia nu au dorit să comenteze, iar cei ai CAC nu au răspuns solicitărilor de a comenta informația.