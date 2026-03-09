China şi India conduc exporturile de automobile de miliarde de dolari către Orientul Mijlociu, însă războiul din regiune ameninţă livrările

Războiul dintre Statele Unite şi Iran ameninţă să perturbe transportul de automobile din Asia către Orientul Mijlociu, una dintre cele mai importante pieţe de export pentru producătorii auto asiatici, transmite Reuters.

Producătorii din China, India, Coreea de Sud şi Japonia exportă anual automobile în valoare de miliarde de dolari către regiune, majoritatea transporturilor fiind realizate prin Strâmtoarea Ormuz. Traficul maritim pe această rută a fost aproape blocat din cauza temerilor privind posibile atacuri ale Iranului asupra navelor comerciale.

CHINA

Orientul Mijlociu este a doua cea mai mare piaţă externă pentru automobilele fabricate în China şi devine din ce în ce mai importantă pentru producătorii chinezi, care încearcă să compenseze cererea slabă de pe piaţa internă.

Din cele 8,32 milioane de automobile exportate de producătorii chinezi în 2025, aproximativ 1,39 milioane, adică circa o şesime, au fost livrate către statele din Golful Persic, precum Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, potrivit Asociaţiei Chineze a Autoturismelor.

Printre principalii exportatori se numără Chery Automobile, BYD, SAIC Motor, Changan Automobile şi Geely. În topul exporturilor către Orientul Mijlociu se regăsesc şi joint-venture-urile din China ale companiilor Kia, Hyundai Motor şi Toyota Motor, potrivit datelor Gasgoo Automotive Research Institute.

INDIA

India a exportat automobile în valoare de 8,8 miliarde de dolari în 2025, dintre care aproximativ 25% au ajuns în Orientul Mijlociu, în special în Arabia Saudită, potrivit datelor comerciale vamale.

Hyundai Motor este cel mai expus producător, deoarece jumătate din exporturile sale globale din India, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, au fost destinate statelor din Golful Persic.

Toyota are, de asemenea, o expunere semnificativă: aproximativ două treimi din exporturile sale din India, adică peste 300 de milioane de dolari din totalul de 470 de milioane în 2025, au fost livrate către Orientul Mijlociu.

Maruti Suzuki trimite mai puţin de 15% din exporturile sale către regiune. Din totalul exporturilor de 3,2 miliarde de dolari realizate în 2025, automobile în valoare de aproximativ 457 de milioane de dolari au fost livrate în statele din Golf.

Exporturile Nissan din India către Orientul Mijlociu sunt estimate la aproximativ 318 milioane de dolari, reprezentând 38% din totalul exporturilor companiei din această ţară.

COREA DE SUD

Exporturile totale de automobile ale Coreei de Sud au atins în 2025 un nivel record de 72 de miliarde de dolari. Din această sumă, vehicule în valoare de 5,3 miliarde de dolari au fost trimise în Orientul Mijlociu, în creştere cu 2,8% faţă de 2024, potrivit Asociaţiei Coreene pentru Comerţ Internaţional.

Exporturile Hyundai Motor către Orientul Mijlociu şi Africa au reprezentat aproximativ 8% din vânzările sale globale angro din 2025, care au totalizat 4,14 milioane de unităţi, echivalentul a circa 317.000 de automobile livrate în regiune.

Kia a trimis, de asemenea, aproximativ 8% din vânzările sale globale angro din 2025, de 3,1 milioane de unităţi, către Orientul Mijlociu şi Africa.

JAPONIA

Toyota a exportat din Japonia către Orientul Mijlociu 320.699 de automobile în 2025, cu 5,4% mai mult decât în anul precedent, potrivit datelor publicate de companie. Acest volum a reprezentat puţin peste 15% din exporturile totale ale companiei, care au depăşit 2 milioane de unităţi anul trecut.

Potrivit publicaţiei Nikkei, Toyota va produce cu aproape 40.000 de automobile mai puţin destinate pieţelor din Orientul Mijlociu din cauza problemelor logistice generate de campania militară a SUA şi Israelului împotriva Iranului.