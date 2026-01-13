China și Uniunea Europeană anunță măsuri pentru rezolvarea disputei privind importurile de vehicule electrice

China și Uniunea Europeană au anunțat luni că au ajuns la un acord privind măsurile necesare pentru rezolvarea disputei lor referitoare la importurile în blocul comunitar a vehiculelor electrice (EV) fabricate în China, transmite AP.

UE va elabora orientări privind stabilirea prețului minim pentru exportatorii auto chinezi, se arată într-un comunicat al Ministerului Comerțului de la Beijing. În comunicat nu se menționează dacă acordul implică renunțarea la taxele vamale de până la 35,3% impuse de UE vehiculelor electrice (EV) fabricate în China în 2024, după o anchetă.

‘Acest acord favorizează nu doar asigurarea unor evoluții viabile ale relațiilor economice și comerciale dintre China și Uniunea Europeană, ci și a sistemului comercial internațional bazat pe reguli’, au precizat autoritățile chineze.

‘Un document de orientare’ emis de UE va da instrucțiuni producătorilor EV privind elaborarea ofertelor de preț, inclusiv prețurile minime de import și alte detalii.

Comisia Europeană va evalua fiecare ofertă ‘într-un mod obiectiv și echitabil, urmând principiul nediscriminării’ și în linie cu reglementările OMC.

Extinderea agresivă a producătorilor EV din China peste hotare a alarmat companiile auto din Europa și SUA. Uniunea Europeană a impus taxe vamale pentru a contracara influxul de vehicule electrice accesibile din statul asiatic, susținând că producătorii auto chinezi a beneficiat de pe urma subvențiilor guvernamentale incorecte. În 2024 SUA au impus taxe vamale de 100% mașinilor electrice fabricate în China.

Valoarea mașinilor alimentate cu baterii importate în Europa a urcat de la 1,6 miliarde de dolari în 2020 la 11,5 miliarde de dolari în 2023.

În pofida taxelor vamale, producătorii auto chinezi se extind în Europa. Mașinile produse în China au fost responsabile pentru 6% din vânzările din UE în primul semestru din 2025, conform datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) și S&P Global Mobility, față de un nivel de 5% în perioada similară din 2024.

Producătorii cu sediul în UE au reprezentat 74% din totalul vânzărilor din UE în EU în primele șase luni din 2025. Germania încă produce aproximativ 20% din mașinile vândute în blocul comunitar, fiind urmată de Spania, Cehia și Franța.

Până în 2030, cota de piață a producătorilor auto chinezi în Europa se va dubla la 10%, conform previziunilor publicate anul trecut de firma AlixPartners.